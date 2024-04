Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Mauro Delfino Nicolino, 72

30/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Cremação ocorrerá no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, às 23h desta terça-feira, 30. Deixa um filho enlutado.

João Damásio Neto, 73

29/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Dom Joaquim, às 17h desta terça-feira, 30. Deixa dois filhos e quatro filhos enlutados.

Vânia Schaefer, 61

29/04: faleceu na residência. Residia no bairro Pomerânia, em Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Guabiruba Sul, às 15h30 desta terça-feira, 30. Deixa amigos e familiares enlutados.

