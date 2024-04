GALERIA – Pedala Cidade reúne mais de 200 pessoas em Guabiruba

Mais de 200 pessoas estiveram presentes no Pedala Cidade em Guabiruba no último sábado, 1º. Elas se concentraram na Policlínica do bairro Imigrantes, seguiram pela rua Guabiruba Sul em direção ao Parque Municipal Vereador Érico Vicentini e retornaram ao posto.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Guabiruba com a cidade alemã de Karlsdorf-Neuthard.

No evento, foram disponibilizadas água, frutas e sorteios de brindes. O trajeto completo, ida e volta, resultou em 11,4 km pedalados. Todo o percurso foi amparado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A secretária de Saúde, Amanda Kormann, conta que a participação das pessoas é a motivação do evento.

“Ficamos muito felizes com o resultado do evento. Tivemos mais de 200 participantes de todas as idades. Para nós é motivo de satisfação essa participação da população pois preparamos o evento com muito carinho, pensando sempre no bem estar e no incentivo a prevenção de saúde dos nossos usuários”, diz.

