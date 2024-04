Saiba como está o andamento da obra de drenagem na rua Orides Schwartz, em Brusque

A obra de drenagem na rua Orides Schwartz, no bairro Guarani, se aproxima de 20% de execução, de acordo com informações da Prefeitura de Brusque. As equipes continuam as escavações e já concluíram 40 dos 283 metros de extensão de via.

Nesta obra, foram investidos R$ 700 mil de recursos próprio da prefeitura. O objetivo é garantir mais segurança contra cheias e enxurradas para toda a região.

A obra começou em 10 de abril. A previsão é que os serviços terminem em 90 dias a partir da data de início.

O trânsito na via até o cruzamento com a rua Margarida Fischer continua totalmente interditado para a passagem de veículos.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 29/04)

2. Brusque revela sua joia escondida: a cascata no Morro do Silva

3. VÍDEO – Mulher viraliza nas redes sociais após jogada de vôlei em Brusque

4. Greve de professores: principal reivindicação do sindicato é negada pelo governo de SC e salários serão descontados

5. VÍDEO – Colisão entre carro e motocicleta é registrada no Santa Rita, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: