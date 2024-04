Santa Catarina fica em 5º entre os estados que mais receberam turistas estrangeiros em março

Visitantes

A Embratur divulgou ontem um ranking dos Estados que mais receberam turistas estrangeiros em março deste ano, que no caso de SC já é início de baixa temporada, centrada no verão. Em todo país foram 740 mil, um recorde da série histórica para aquele mês desde 1989. SC ficou com o honroso 5º lugar, com 58.198 e São Paulo em 1º, com 242.956.

Nazismo

Por ser um Estado bolsonarista, pareceu até que por esse motivo o lulista Conselho Nacional dos Direitos Humanos tivesse escolhido SC, no início deste mês, para investigar o suposto aumento do número de grupos neonazistas por aqui. Fez oitivas em Florianópolis e Blumenau. Pareceu, ainda bem, já que ontem o mesmo CNDH anunciou que fará mais visitas, agora ao Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, com o mesmo objetivo. Coincidentemente, todos simpáticos ao ex-presidente.

Improvisação

Acerca de nota aqui, sábado, citando levantamento que apontou SC como Estado que atualmente tem mais de 60% dos seus professores admitidos em caráter temporário (ACTs), o governo estadual divulgou nota oficial, acerca da greve no magistério, afirmando que no momento trabalha no “maior concurso da história para contratar 10 mil novos profissionais na educação”.

Dor de cabeça 1

Um decreto de Lula bastaria para terminar o longo processo de demarcação de 14 territórios indígenas no país. Não foi desta vez. O caso de Morro dos Cavalos, em Palhoça, ocupado por cerca de 300 indígenas, está envolto numa disputa política. O governo estadual, prefeitos, deputados e senadores da bancada catarinense (exceto os do PT), alegam que o processo foi fraudado e que os indígenas só começaram a ocupá-lo nos anos 90, depois do marco temporal.

Dor de cabeça 2

O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2014 e a uma CPI contra a Funai em 2016. Os parlamentares da bancada ruralista acusavam algumas ONGs de levarem indígenas do Paraguai para firmarem residência no local. Agora tudo volta ao zero com a sensata decisão do ministro “supremo” Gilmar Mendes, que mandou parar todas as ações que questionam a validade da lei do marco temporal, até que o STF se manifeste definitivamente sobre o tema e instale um processo de mediação e conciliação, sob sua coordenação. A novela segue.

Gentileza

Para marcar a passagem do Abril Azul, mês de conscientização para o autismo, o deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB) protocolou projeto de lei que cria o “Selo Autista a Bordo”. Ele identifica o veículo que transporta pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). Assim, que o vê é alertado para não buzinar. Como se sabe, um som estridente causa descontrole, especialmente em pessoa autista.

Descanso

A Polícia Rodoviária de SC deu sua anuência e a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa aprovou projeto para que os pátios internos da corporação sejam pontos de parada para descanso dos caminhoneiros. Agora só falta ser votado em plenário.

Vacinas antidrogas

Presidente da Comissão Antidrogas da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lucas Neves (Podemos), esteve na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para conhecer o trabalho dos cientistas que estão desenvolvendo a vacina antidrogas, a CalixCoca, que induz o sistema imune a produzir anticorpos que se unem à droga na corrente sanguínea. O projeto, iniciado em 2015 e com resultados eficazes nos estudos pré-clínicos, tem etapas que serão realizadas em SC, em parceria com o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos (Cienp), em Florianópolis, que é uma referência no Brasil na testagem de novos imunizantes, com tecnologia de ponta reconhecida pela Anvisa.

Reeleito

O advogado Giancarlo Castelan, sócio da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados, segue na presidência do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – Seccional de SC, para o triênio 2024-2027. O CESA é uma associação civil, sem fins lucrativos, que congrega sociedades de advogados em todo país atendendo seus interesses, além de promover diálogos e estudos sobre temas jurídicos afetos ao exercício da profissão.

Comemoração

A Polícia Civil de SC, agora reconhecida pela mídia nacional como uma das mais eficazes do Brasil – 80% de resolução dos crimes de homicídio no Estado nos primeiros quatro meses deste ano – acha que pode avançar mais. A meta é chegar a 89% em 2026, índice comparável aos melhores do mundo. Boa sorte!