O mês de abril está chegando ao seu desfecho nesta terça-feira, 30, trazendo consigo a expectativa de uma pausa da chuva em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, após o período úmido recente, que caracterizou o último fim de semana na região.

As previsões indicam aberturas de sol ao longo do dia, com temperaturas podendo atingir a marca de 30°C. O risco de algum evento de precipitação é baixo, conforme as expectativas.

Essa condição climática favorável, inclusive, se estende para o feriado de quarta-feira, Dia do Trabalhador, que igualmente tende a trazer aquecimento, favorecendo atividades ao ar livre.

No entanto, a chuva tem retorno marcado para a região brusquense a partir da tarde de quinta-feira, 2, prometendo se estender, de forma intermitente, pelo menos até sexta-feira, 3.

A propósito, sobre a volta deste cenário instável, os especialistas em meteorologia recomendam vigilância nos primeiros dias de maio, em relação aos volumes pluviométricos esperados.

Buscamos, pois, obter detalhes acerca desta síntese apresentada acima junto ao meteorologista Piter Scheuer.

Acompanhe o boletim a seguir, contendo as previsões do profissional sobre o clima esperado para Brusque e região.

Calor antes do retorno da chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim inicia destacando as condições climáticas previstas para Brusque e região, abrangendo tanto esta terça-feira quanto a quarta-feira, feriado do Dia do Trabalhador.

Antecipamos que esses dois dias devem apresentar uma tendência maior ao tempo seco em todo o Vale do Itajaí, diante do risco reduzido de chuva. A maior parte do período tende a trazer condições favoráveis às práticas externas.

Os simuladores indicam um aumento nas temperaturas, podendo atingir até os 30°C ou mesmo ultrapassar esse limite durante as tardes. O sol, por sua vez, deve marcar presença entre aberturas e variações de nuvens.

Retorno da chuva

Quando avançamos na previsão, chegando à quinta-feira, observamos os simuladores indicando o retorno dos eventos de chuva a partir da tarde em Brusque e no Vale do Itajaí como um todo.

Este cenário instável, a princípio, deve persistir pelo menos até sexta-feira, podendo estender-se até sábado.

A manutenção dessa condição climática adversa é atribuída a um bloqueio atmosférico, responsável por manter nuvens carregadas sobre o território catarinense.

Recomenda-se, inclusive, atenção especial ao estado de Santa Catarina, durante este intervalo de três dias.

Volumes menores em Brusque e região

Ao analisarmos as previsões de precipitação para Santa Catarina, espera-se que as regiões Oeste, Meio-Oeste, Serra e Sul, sejam as mais impactadas pelos altos volumes de chuva.

À medida que as projeções avançam para o norte, em direção ao Paraná, nota-se uma tendência de redução nos índices pluviométricos esperados para o início de maio.

É crucial notar que áreas como Brusque e seus arredores estão à beira do limite entre essas expectativas. Por isso, recomenda-se atenção especial, apesar de os indicativos atuais não apontarem para perigos iminentes.

Isso se justifica-se pela posição do Vale do Itajaí, localizado então em um corredor de transição geográfica, sujeito a variações nos índices de chuva, tanto para aumentos quanto para decréscimos.

Sendo assim, manter um monitoramento cuidadoso é essencial, tanto para Brusque quanto para as demais cidades na mesma faixa geográfica.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

A chuva na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva, apenas na forma de garoa e acumulados até as primeiras horas da manhã, estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

Os cliques então revelam como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 8

