Brusque recebe Selo Prata em evento de inovação pública em São Paulo

Na segunda-feira, 29, Brusque recebeu o Selo Nível Prata da Connected Smart Cities, plataforma multidimensional que acelera o processo de desenvolvimento de cidades inteligentes.

A premiação ocorreu em São Paulo (SP), no Centro de Convenções Frei Caneca, durante o evento CSC GovTech 2024, considerado o maior da América Latina voltado em soluções digitais para o setor público.

Selo Prata

Brusque ficou ao lado de cidades como Belo Horizonte e Joinville, que também receberam o Selo Prata por manterem um ecossistema inovador e propício, tanto para o empreendedorismo digital, quanto para a digitalização de processos digitais que beneficiem a população, trazendo rapidez, comodidade e eficiência na prestação dos serviços públicos.

“Ao todo foram quatro categorias. Acima da nossa só a ouro”, explica o prefeito de Brusque, André Vechi, que recebeu a honraria ao lado do secretário municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento. O secretário de Comunicação Social, Wilson Schmidt Junior, completou a comitiva.

“A busca agora é que possamos ganhar o Selo Ouro ano que vem. Quero agradecer a toda nossa equipe de governo, bem como ao ecossistema de inovação de nossa cidade, como o 408lab, o Conselho de Inovação, Sebrae e todas as entidades que participaram e ajudaram nesta caminhada”, completa André.

Além da premiação, ele também participou como palestrante de um painel sobre a construção de governos digitais, ao lado de outros representantes de municípios com cases impactantes.

CSC GovTech

O CSC GovTech promove a modernização e a inovação do setor público, buscando promover um governo simples, eficiente e transparente, centrado no cidadão, além de promover a transformação digital de forma eficiente e responsável.

“Muito gratificante poder fazer parte deste momento. Todas as nossas ações são focadas no cidadão, que é quem vai colher os frutos lá na ponta de todo esse processo de inovação e digitalização de nossos processos. É uma transição que temos feito de maneira muito responsável. Temos muito a fazer ainda, mas acreditamos estar no caminho certo. Vamos em busca do Selo Nível Ouro”, finaliza José.

