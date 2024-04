Brusque foca em recuperação dos titulares antes do jogo contra o Atlético-GO

O Brusque enfrenta o Atlético-GO às 16h desta quarta-feira, 1º, na Arena Joinville, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe quadricolor não conta com Anderson Rosa, por questões de regulamento, mas poderá estrear Rodolfo Potiguar no torneio e se concentra na recuperação física de jogadores. Os dois clubes já se enfrentaram em 2011 e 2019.

No intervalo entre a derrota para o Coritiba e a partida desta quarta-feira, o foco sobre os jogadores titulares foi na recuperação. Os demais jogadores trabalharam algumas situações de jogo na segunda-feira, 29. Na terça-feira, 30, fizeram treinos táticos e de bola parada sem adversário.

“Uma oportunidade para dar uma atenção a quem não entrou em campo e trabalhar a estratégia do jogo com eles também. Os que entram podem decidir a nosso favor também. (…) O que teria feito hoje com os atletas que vão iniciar em campo, fiz com os atletas que não iniciaram na última partida”, comenta o técnico Luizinho Lopes.

O meio-campista Anderson Rosa e o atacante Keké estão fora porque já entraram em campo na Copa do Brasil por Portuguesa-RJ e Água Santa-SP, respectivamente. Conforme o Regulamento Geral de Competições, não podem entrar em campo por uma segunda equipe.

Ronei vem trabalhando na transição para os treinos normais após uma lesão na final do Catarinense, mas deve seguir fora para a partida desta quarta.

Éverton Alemão sentiu dores no treino de sexta-feira, 26, não foi relacionado para o jogo de domingo, 28, contra o Coritiba, e segue a recuperação. O lateral-esquerdo Luiz Henrique recebe cuidados por lesão no tendão de aquiles sofrida quando atuava pelo CRB. O volante Madison que se recupera de lesão no músculo adutor.

Rodolfo Potiguar faz sua primeira partida nesta Copa do Brasil. Ele cumpriu suspensão nas partidas contra Sampaio-RR e ABC, uma punição por ter se envolvido em confusão na final da Série C do ano passado.

Não há pendurados e nem suspensos. Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Olávio).

Em Joinville

A terceira fase da Copa do Brasil exige estádios com capacidade para pelo menos 10 mil espectadores. Portanto, a diretoria do Brusque escolheu a Arena Joinville como “casa”. No jogo de ida das semifinais do Catarinense, o quadricolor venceu o Avaí por 2 a 0, sendo mandante em Joinville.

Outros encontros

Atlético-GO e Brusque se enfrentaram em 2011 e 2019, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na primeira ocasião, o quadricolor venceu por 3 a 2 em casa e perdeu por 1 a 0 fora, sendo eliminado pelo antigo critério dos gols marcados como visitante. Em 2019, o confronto em jogo único terminou em 1 a 1, resultado que classificou o Dragão por ter jogado fora de casa.

Atlético-GO

O Atlético-GO vem de um empate em 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio, na noite deste domingo, 28, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há quatro jogos, tendo perdido as três rodadas anteriores da Série A.

Antes disso, chegou a ter 15 vitórias consecutivas entre jogos do estadual e da Copa do Brasil. Foi campeão goiano nesta temporada.

Quatro atletas que ficaram fora do empate com o Inter estão disponíveis para quarta-feira. O zagueiro Luiz Felipe e o atacante Gabriel Barros haviam cumprido suspensão. O goleiro reserva Emerson Júnior e o volante Gabriel Baralhas não haviam sido relacionados porque estão emprestados pelo Inter e, por contrato, não podiam jogar.

Há dois jogadores pendurados: o volante Roni e o zagueiro Luiz Felipe.

Uma escalação possível tem Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Roni, Baralhas; Maguinho (Alejo Cruz), Shaylon, Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez (Derek).

Arbitragem

O trio é gaúcho. Jonathan Benkenstein Pinheiro apita a partida, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Jorge Eduardo Bernardo. O quarto árbitro é Guilherme Nunes de Santana, de São Paulo.

Adriano de Assis Miranda é o árbitro de vídeo, auxiliado por Amanda Pinto Matias, ambos da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ingressos

Os ingressos custam R$ 50, tanto para o setor coberto, destinado à torcida do Brusque, quanto para o setor visitante. Há direito à meia-entrada.

É possível comprar na loja Bruscão Mania, das 9h às 18h, e também no site Ingresso Nacional.

