VÍDEO – Polícia Civil prende homem suspeito de render moradora e roubar residência no São Luiz

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira, 30, um homem suspeito de roubar uma residência no bairro São Luiz. O crime teria ocorrido no dia 23 de março. O suspeito, de 31 anos, foi preso pela Divisão de Furtos e Roubos de Brusque (DFR) no bairro Paquetá. A ação foi realizada em parceria com a Delegacia da Comarca e da Divisão de Investigação Criminal (DIC) do município.

Conforme apurado pela Divisão de Furtos e Roubos, o suspeito teria invadido a residência e, mediante grave ameaça, teria rendido a moradora, conduzindo-a até o carro da família que estava na garagem.

Ao chegar próximo ao carro, a vítima saiu correndo pedindo por ajuda, momento em que o autor empreendeu fuga do local, fazendo uso de uma motocicleta.

O autor foi identificado e durante as investigações constatou-se que contra ele haviam três mandados de prisões em aberto, sendo considerando foragido da Justiça do Paraná, pela prática dos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto, receptação e corrupção de menores.

O investigado foi conduzido à DFR para prestar esclarecimentos. Posteriormente, o suspeito será encaminhado à Unidade Prisional de Brusque, ficando à disposição tanto da Justiça do Paraná quanto da Vara Criminal de Brusque.

