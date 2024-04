O Brusque enfrenta o Atlético-GO na terceira fase da Copa do Brasil, no que será o terceiro encontro entre as duas equipes nesta competição. Em 2011 e 2019, foi a equipe goiana que levou a melhor. Datas e horários para 2024 ainda serão confirmados, e o jogo de ida terá mando de campo do Brusque, na Arena Joinville.

Ida e volta em 2011

Com o título da Copa Santa Catarina em 2010, o Brusque voltou a disputar a Copa do Brasil em 2011, algo que não ocorria desde 1993. E encontrou o Atlético-GO na primeira fase.

Em 23 de fevereiro, no Augusto Bauer, Felipe abriu o placar para o Dragão. William empatou. O Marreco virou com um golaço de Aloisio Chulapa e ampliou com outro gol de William. Marcão diminuiu no segundo tempo: 3 a 2.

A volta foi no Serra Dourada, em 2 de março. Aos 14 do segundo tempo, Felipe recebeu de Diogo Campos na área, conseguiu ajeitar e chutou forte para marcar o gol da classificação. O placar agregado foi 3 a 3, mas o Atlético-GO passou por mais gols marcados fora de casa.

Empate em 2019

Oito anos depois daquele mata-mata, Marreco e Dragão se reencontraram na primeira fase da Copa do Brasil. O confronto já era em jogo único, com vantagem do empate ao visitante, como ocorre atualmente. Hélio Paraíba abriu o placar, mas André Luís deixou tudo igual naquela noite de 13 de fevereiro.

