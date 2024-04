Policlínica atenderá em horário especial nas próximas semanas

Para atender o público além do horário comercial, a Policlínica do Centro irá atender em horário especial durante a semana e em horário comercial nos três próximos finais de semana. A unidade atenderá das 8h às 22h, na semana, e das 8h às 17h no sábado e domingo.

O intuito é intensificar o acolhimento de pessoas com suspeita de dengue, além de aumentar a cobertura da vacina contra a gripe para os grupos prioritários.

No dia 4 de maio também acontecerá, paralelamente, o Dia D de vacinação contra a gripe, efetuada pela Secretaria de Saúde.

A vacina da influenza A protege contra três tipos de vírus, incluindo o vírus A-H1N1 (que pode levar a internações e óbito), A-H2N3 e B.

Além da influenza a população poderá comparecer na unidade para vacinação de outras vacinas do calendário vacinal que estiver em atraso.

Grupos prioritários:

Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas (mães até 45 após o parto);

Professores do ensino básico e superior;

Povos indígenas e quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade com medidas socioeducativas.

Leia também:

1. Por que o rio Itajaí-Mirim subiu pouco apesar das chuvas dos últimos dias? Defesa Civil explica

2. Filha encontra pai desaparecido em Brusque no dia do aniversário

3. VÍDEO – Motociclista sofre queda ao passar por buraco em rua do Steffen

4. Moção de repúdio à FCF é aprovada na Câmara de Brusque uma semana após final do Catarinense e sessão sem quórum

5. VÍDEO – Idoso morre em cadeira de hospital em Itajaí à espera de atendimento

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: