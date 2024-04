Filha encontra pai desaparecido em Brusque no dia do aniversário

Laysa Vitoria Netto encontrou o pai, Maykon Dane Alves Netto, que foi dado como desaparecido em Brusque, após quase três semanas. Ele havia sido visto pela última vez no dia 28 de março.

De acordo com Laysa, um homem entrou em contato com ela na segunda-feira, 15, dizendo que teria visto Maykon em Itajaí. O homem conta que havia trabalhado com Maykon, por isso o reconheceu. Ele enviou a Laysa a localização onde viu o pai dela.

Laysa diz que na manhã da terça-feira, 16, recebeu uma mensagem de uma loja de celular a parabenizando pelo aniversário dela. “O moço da loja disse que ele [Maykon] só pediu o celular emprestado, mandou a mensagem e saiu”, conta.

“Ele estava machucado, mas bem”

Na tarde de terça, ela foi até a localização que recebeu e, ao chegar perto do local, viu o pai andando na rua. “Parei o carro e conversei com ele, foi onde fiz a cabeça dele para voltar. Ele estava bem machucado, mas bem”, diz.

De acordo com ela, ele não quis entrar em contato, pois pensava que ela “nunca mais iria querer olhar para ele”.

Laysa conta que o pai tem problemas com drogas e antes de ser dado como desaparecido havia saído de uma clínica de reabilitação. “Por essa semana irei cuidar dele, mas conversei com ele e aceitou se internar”.

Nas redes sociais, Laysa agradeceu a ajuda que recebeu para encontrar o pai. “Quase finalizando meu dia, meu presente foi ter encontrado meu pai novamente. Agradeço de coração por cada ajuda e mensagem de apoio”.

*Colaborou: Vitor Souza

