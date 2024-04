Conheça os personagens que deram nome às escolas municipais de Brusque

Cada placa que adorna as fachadas das escolas municipais de Brusque tem uma história guardada. São nomes que ecoam pelo tempo, reverenciando figuras que moldaram os rumos da cidade com suas contribuições, coragem e dedicação. Seja em um bairro mais antigo ou no mais recente loteamento, as unidades de ensino recebem nomes de personagens importantes da história local.

Mas por que esses nomes? O que está por trás dessas escolhas? Na reportagem, mergulhamos nas raízes históricas para desvendar o significado por trás de cada nome que figura nas placas e muros que dão boas-vindas aos estudantes, professores e comunidade em geral nas escolas municipais.

Escola de Ensino Fundamental Alberto Pretti



Endereço: rua Alberto Muller, número 3785, bairro Limeira

A escola, fundada em 1º de abril de 1932, foi denominada em 1996 Escola Isolada Alberto Pretti em homenagem ao doador das terras na qual a escola foi construída. Em dezembro de 2000, passou então a se chamar Escola de Ensino Fundamental Alberto Pretti.

Escola de Ensino Fundamental Edith Krieger Zabel

Endereço: rua Dj | 042, número 2381, bairro Dom Joaquim

A história da escola teve início em 10 de março de 1932, quando foi estabelecida como Escola Mista Estadual de Baixa Pedras Grandes. No ano 2000, a prefeitura ergueu um novo prédio, e a escola recebeu o nome de Escola de Ensino Fundamental Edith Krieger Zabel, em honra à professora cuja dedicação ao ensino naquela instituição durou 24 anos.

Escola de Ensino Fundamental Municipal Prefeito Alexandre Merico



Endereço: rua Rafael Carlos da Silva, número 120, bairro Limeira

Alexandre Merico atuava como professor e político pelo partido Arena. Conquistou a posição de Prefeito de Brusque em 15 de novembro de 1976. Ele assumiu o cargo em 31 de janeiro de 1977 e desempenhou suas funções até o término de seu mandato, em 31 de janeiro de 1983.

Escola de Ensino Fundamental Municipal Professor José Vieira Corte

Endereço: rua Augusto Klapoth, número 1313, bairro Santa Luzia

Desde sua criação em 1919, a escola tem mantido um caráter comunitário, sendo não só pública, mas também resultado do desejo coletivo de promover o conhecimento. José Vieira Côrte, cujo nome foi dado à escola em homenagem, era um inspetor educacional que fazia visitas anuais à instituição para revisar questões documentais.

Escola de Ensino Fundamental Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd

Endereço: rua Alberto Michei, número 67, bairro Volta Grande

Pesquisador da realidade de Brusque e da região, Ayres Gevaerd teve uma notável atuação em inúmeras iniciativas nos campos social, esportivo, cultural, empresarial e político não partidário. Durante sua vida, trabalhou como relojoeiro, mas se destacou especialmente pela criação do Museu Casa de Brusque.

Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz

Endereço: rua Ana Marcolla Marchewsky, bairro Zantão

Carlos Moritz, médico e político brusquense pelo partido UDN, foi eleito prefeito de Brusque em 3 de outubro de 1955. Foi o fundador do Rotary Clube de Brusque. Durante seu mandato como prefeito, inaugurou o Samae. Também foi o idealizador e fundador da primeira Apae de Santa Catarina. Foi eleito Membro Vitalício da Academia Catarinense de Medicina.

Escola de Ensino Fundamental Edith Gama Ramos

Endereço: rua David Hort, número 9166, na localidade da Área Rural

Edith Müller de Albuquerque Gama Ramos ficou famosa por ser a esposa do ex-governador de Santa Catarina, Celso Ramos. Também distinguiu-se pelas ações sociais, tendo presidido a Legião Brasileira de Assistência (LBA) no estado, e criado a Associação Santa Catarina de Reabilitação.

Escola de Ensino Fundamental Padre Vendelino Wiemes

Endereço: rua Alberto Klabunde, número 893, bairro Cedrinho

A história da Escola de Ensino Fundamental Padre Vendelino Wiemes teve início na capela São Sebastião em 21 de setembro de 1938, quando foi estabelecida como “Escola Isolada Municipal Cedrinho”. Em 1956, foi erguida uma nova escola de alvenaria no local. Com o passar dos anos, ela foi renomeada para Escola Mista Municipal Padre Vendelino Wiemes, em homenagem ao pároco da capela do bairro.

Escola de Ensino Fundamental Padre Luiz Gonzaga Steiner

Endereço: travessa Lagoa Dourada, número 571, bairro Souza Cruz

Padre Luiz Gonzaga Steiner nasceu em 14 de janeiro de 1911. Sua trajetória teve início no Seminário menor da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus em Brusque, no ano de 1926. Ele ocupou o cargo de reitor da Escolástica de Brusque em 1948. Em 1954, foi responsável pela demolição da antiga Matriz do município.

Escola de Tempo Integral Professor Raul Amorim

Endereço: rua Maria Scarpa Formonte, número 15, bairro Limoeiro

Raul Amorim ocupou o cargo de diretor na secretaria de Educação da Prefeitura de Brusque e tem uma longa trajetória de serviços dedicados à educação local. Por anos, foi diretor da Escola de Educação Básica Santa Terezinha.

Escola de Ensino Fundamental Professora Augusta Knorring

Endereço: rua Guilherme Steffen, número 855, bairro Steffen

Nascida em Estocolmo, Suécia, em 1829, Augusta von Knorring é reconhecida como a pioneira entre as professoras de Brusque. Sua dedicação na primeira escola para meninas em Brusque permaneceu viva na memória da comunidade. Em honra ao seu legado, a escola foi nomeada em sua homenagem.

Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker

Endereço: rua Bertoldo Todt, número 1501, bairro Bateas

Em 1968, por determinação do governo estadual, foi construída a Escola Isolada Padre Theodoro Becker, localizada na rua Pedro Fantoni, no bairro Bateas. O nome da escola foi escolhido em honra ao vigário da época, padre Theodoro Becker, que generosamente doou o terreno para sua construção, em frente à Capela São João Batista.

Escola de Ensino Fundamental Municipal Lions Clube Companheiro Oscar Maluche

Endereço: rua Rodolfo Steffen, número 182, bairro Steffen

Oscar Maluche é descendente de Augusto Maluche e Maria Werner. Seu avô, Augusto, veio da Alemanha e foi o proprietário das terras que mais tarde se tornaram o atual Jardim Maluche. Uma parte significativa dessas terras foi doada para a Prefeitura de Brusque. Oscar é filho de Antonio Maluche.

Escola de Ensino Fundamental Professora Adelina Zierke

Endereço: rua Batista Silva, na localidade São João

A escola foi estabelecida em 1939, com Edeltrude Wippel como sua primeira professora. Ela escolheu o nome Adelina Zierke em homenagem à sua própria professora, uma pessoa notável que marcou sua vida escolar de maneira significativa.

Escola de Ensino Fundamental Professora Augusta Dutra de Souza

Endereço: rua Alberto Muller, número 1520, bairro Limeira

A Escola Isolada Limeira foi estabelecida em 2 de junho de 1939. Sua primeira professora foi Basilda Maria de Souza, filha de Augusta Dutra de Souza, que naquela época ensinava na Santa Terezinha. Em 1953, o prefeito Mário Olinger prestou homenagem à professora Augusta pelo trabalho dedicado à educação.

Escola de Ensino Fundamental Professora Isaura Gouvea Gevaerd

Endereço: rua José Dubiela, número 724, bairro Tomaz Coelho

Inaugurada em 1953, a escola recebe o nome da renomada educadora catarinense Isaura Gouvêa Gevaerd, reconhecida como uma figura de destaque na área da educação em Santa Catarina.

Escola de Educação Básica Municipal João Hassmann

Endereço: rua Nicolau Hassman, número 150, bairro Guarani

Atualmente uma das maiores instituições da rede municipal de ensino em Brusque, a Escola de Educação Básica João Hassmann teve início em uma modesta casa particular. O nome da escola presta homenagem ao pai de Maria Hassmann, que generosamente doou o terreno para a construção da instituição.

Escola de Ensino Fundamental Professora Georgina de Carvalho Ramos da Luz

Endereço: rua Teodoro Albrescht, número 70, bairro São Pedro

Georgina carregava consigo o sobrenome dos Ramos, de Lages, e era prima de Hercílio Luz, ex-governador catarinense. Em 18 de junho de 1917, se mudou para Brusque, onde começou a ensinar na escola Feliciano Pires. Além disso, dedicava-se a oferecer aulas particulares gratuitas em sua residência para os alemães recém-chegados à cidade, auxiliando-os com o idioma português.

Escola de Ensino Fundamental Padre Carlos Fuzão

Endereço: Estrada Geral Brusque Canelinha, na localidade Nova Itália

A escola foi criada pela prefeitura e começou a funcionar no dia 2 de abril de 1956. Recebeu o nome de Padre Carlos Fuzão, sendo este homenageado pelos moradores por ter nascido e ordenado padre na localidade.

Escola de Ensino Fundamental Angelo Dognini

Endereço: rua Quinze de Novembro, no bairro Planalto

Quando recebeu uma ampliação no ano de 1996, a escola começou a operar nos terrenos que anos antes pertenciam à família Dognini. Angelo, um dos proprietários do imóvel onde está anexada parte da escola, já é falecido, mas foi homenageado.

