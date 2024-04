Saiba quanto o Samae de Brusque desembolsou em serviços de tapa-buraco no último ano

Entre março de 2023 e fevereiro de 2024, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Samae) de Brusque investiu mais de R$ 1,5 milhão em serviços de tapa-buraco.

O Samae realiza esses reparos quando os danos são causados por atividades ligadas à autarquia. O diretor-presidente Cláudio Adão Pereira cita que isso engloba ligações, manutenção, vazamento de água, estragos causados por veículos do Samae, problemas de pressão apontados por telemetria ou em outros casos indicados pelo geofone (instrumento que serve para escutar ruídos na terra).

“O Samae abre, em média, de 10 a 20 buracos por manutenção corretiva diariamente, fora todas as outras situações”, acrescenta.

Até agosto de 2023, o Samae de Brusque tinha um convênio com a Secretaria de Obras para a realização dos serviços.

Quando houve a mudança no comando da autarquia após a cassação do ex-prefeito Ari Vequi, porém, a nova administração do Samae de Brusque entendeu que esse convênio deveria ser revogado devido à demanda alta que a Secretaria de Obras já possuía em outras frentes. “Tinha uma demanda represada que o Samae não estava fazendo, eram mais de 500 buracos abertos”.

A opção, então, foi terceirizar o serviço e realizar uma licitação A Greenpav venceu o certame e assumiu em outubro. Devido aos trâmites, os serviços não foram realizados em setembro de 2023.

