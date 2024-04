Filha pede ajuda para achar pai desaparecido em Brusque

Um homem de 40 anos desapareceu na última semana em Brusque. Maykon Dane Alves Netto foi visto pela última vez na quinta-feira, 28 de março, enquanto trabalhava.

A filha de Maykon, Laysa Vitoria Netto, realizou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento do pai. De acordo com ela, ele estava trabalhando como motoboy e que havia alugado um lugar para morar no bairro Primeiro de Maio, próximo ao Senai.

Laysa também mencionou que o pai recentemente havia saído de uma clínica de reabilitação após conseguir o emprego e que o mesmo tem problemas com drogas.

“Final de semana ele não me mandou nenhuma mensagem, ele nunca faz isso. No domingo de noite dei feliz Páscoa pra ele, mas já não estava mais recebendo mensagens”, disse a filha.

Foi na segunda-feira, 1º, que o patrão de Maykon entrou em contato com a filha questionando onde ele poderia estar. O mesmo foi até a residência do motoboy, mas não o encontrou, assim como sua motocicleta.

Neste momento, a filha busca contato com o proprietário do imóvel em que Maykon estava para identificar, através de câmeras de segurança, o que teria acontecido.

Caso tenha visto Maykon Dane Alves Netto, é possível repassar informações para a Polícia Civil pelo número (47) 3251-8164 ou para Laysa através do número de celular (47) 9222-4786.

Leia também:

1. Pedidos de medidas protetivas em Brusque passam dos mil casos nos últimos quatro anos

2. Rainha da festa Felicità, Dilma Maria Polheim morre aos 84 anos em Brusque

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 02/04)

4. Lotofácil: apostas de Brusque são premiadas no concurso 3067; veja valores recebidos

5. Hospital Azambuja realiza parto de trigêmeos de moradora de Chapecó

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: