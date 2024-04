Brusque anuncia retorno de zagueiro para a Série B do Brasileiro

O Brusque anunciou, na tarde desta terça-feira, 2, a contratação do zagueiro Maurício, que jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Ele chega com contrato até o fim do Brasileiro Série B.

Maurício tem passagem recente pelo Figueirense, clube pelo qual atuou nas temporadas de 2022 e 2023. Também já jogou por clubes como Juventude, Cianorte-PR, Marcílio Dias e Barra.

Aos 32 anos, o zagueiro faz um retorno ao Brusque. Ele esteve no quadricolor disputando o Campeonato Catarinense em 2016, com dois gols marcados em 16 jogos.

Este é o terceiro reforço do Brusque para a Série B. O clube já anunciou as contratações do meio-campista Anderson Rosa (ex-Portuguesa-RJ) e do atacante Osman (ex-Chapecoense).

