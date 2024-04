Acidente entre carro e moto é registrado na rua Sete de Setembro, no Santa Rita

Um acidente entre uma moto e um carro deixou um homem ferido na rua Sete de Setembro, no bairro Santa Rita, em Brusque. O fato foi registrado por volta das 10h desta terça-feira, 2.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, o condutor da moto, Honda Fan, de 37 anos, foi encontrado deitado na rua. Ele estava confuso, com perda de memória e dores na coluna. O motociclista também apresentava ferimentos no ombro e no joelho.

A vítima foi levada para o Hospital Azambuja.

Já o condutor do carro, Gol, de 42 anos, não sofreu nenhum ferimento.

A dinâmica do acidente não foi informada, assim como a identidade dos envolvidos.

Leia também:

1. Pedidos de medidas protetivas em Brusque passam dos mil casos nos últimos quatro anos

2. Rainha da festa Felicità, Dilma Maria Polheim morre aos 84 anos em Brusque

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 02/04)

4. Lotofácil: apostas de Brusque são premiadas no concurso 3067; veja valores recebidos

5. Hospital Azambuja realiza parto de trigêmeos de moradora de Chapecó

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: