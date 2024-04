Na atualidade, os noticiários envolvendo meteorologia nos inundam com uma vasta gama de informações sobre uma variedade de eventos climáticos, que vão desde alertas de trovoadas e temporais até tempestades devastadoras.

Esses fenômenos, muitas vezes tratados de forma genérica, merecem então uma análise mais aprofundada e criteriosa, antes de serem divulgadas.

Para o meteorologista Piter Scheuer, é essencial selecionar cuidadosamente os termos que descrevem cada um desses eventos, pois eles carregam nuances que podem fazer toda a diferença.

Na maioria das vezes, uma trovoada forte é apenas um evento passageiro, eventualmente acompanhado por chuvas intensas e ventanias. No entanto, como explica Scheuer, isso não implica necessariamente em transtornos significativos.

Já os temporais, esses sim, merecem uma atenção especial. Quando acontecem, podem ocasionar desde destelhamentos até alagamentos, afetando diretamente a rotina da população, explica o meteorologista.

E quando falamos em tempestades, entramos em um outro patamar de preocupação. Tais episódios têm o poder de gerar prejuízos consideráveis e mudar completamente o cenário de uma cidade ou bairro por dias a fio, acrescenta o profissional.

Meteorologia e a comunicação

Para Piter, entender e saber lidar com cada uma dessas situações é essencial para saber comunicar de forma precisa e responsável.

Ele ressalta: “Nós, que trabalhamos com meteorologia, não podemos nos dar ao luxo de emitir alertas desnecessários”.

Ele também destaca que o excesso de alarmismo pode causar um desgaste na credibilidade das informações, tornando as pessoas menos propensas a reagir quando um alerta realmente crítico for emitido.

Segundo o meteorologista, é comum acontecerem erros nas projeções climáticas, dada a constante oscilação atmosférica. Por isso, a prudência deve ser a palavra de ordem em cada previsão que venha exigir uma atenção maior.

O profissional ainda acrescenta que, diante desse cenário dinâmico, a importância de uma comunicação clara e embasada em dados confiáveis torna-se evidente.

“Afinal, é através de uma interação responsável que podemos não apenas informar, mas também preparar e proteger a população diante dos caprichos da natureza”, complementa Scheuer.

Meteorologia ilustrada com imagens

A cobertura editorial evolvendo meteorologia então termina com um tópico pertinente.

Optamos por concluir a reportagem apresentando de forma objetiva as condições climáticas observadas em Brusque nesta terça-feira.

É importante destacar o tempo seco, na presença do sol brilhando de maneira majestosa no céu do município. Veja os cenários a seguir.

