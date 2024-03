Nesta radiante manhã de Páscoa em Brusque, os cenários fotográficos desdobram-se em toda a sua esplêndida beleza.

O Morro do Silva, situado no pitoresco bairro Cedro Grande, afastado cerca de 20km do Centro da cidade, pode ser então considerado como um exemplo marcante.

Enquanto muitos sonham com paraísos distantes em terras estrangeiras, Brusque reserva seus próprios tesouros naturais.

Este refúgio é uma realidade surpreendente, e nossa coluna não perdeu a oportunidade de explorar sua magnificência neste domingo de Páscoa.

Como diz o velho ditado, “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Por isso, convidamos você a desfrutar de uma galeria espetacular de fotos que capturam a serenidade e a beleza desses cenários únicos, disponível logo após os anúncios.

Páscoa em fotos após anúncios

A Páscoa vista no Morro do Silva

Conforme prometido anteriormente, é hora de concluir esta reportagem com os resultados de nossa exploração no Morro do Silva, neste ensolarado domingo de Páscoa.

É fascinante, pois, notar que muitos dos encantos desse lugar, com seu potencial interiorano, permanecem ocultos aos olhos da maioria das pessoas.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

