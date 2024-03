*Confira a galeria das casinhas de abelhas no fim desta edição

No movimentado bairro de Dom Joaquim, em Brusque, reside Luciano Hodecker, um talentoso artista que se destaca como protagonista nesta história.

Seu dom transcende então os limites da imaginação, dedicando-se à criação de casinhas, tão encantadoras quanto funcionais para as abelhas sem ferrão.

Imagine só, minúsculas residências com piscinas reluzentes, áreas de festa e até salas de jogos em dois pisos.

Luciano desafia os padrões convencionais, concebendo para essas nobres criaturas, o luxo e o conforto de uma mansão em miniatura.

*Assista ao vídeo >>

Minimansões das abelhas nas escolas

Mas, a criatividade de Luciano vai além: suas obras-prima não são apenas destinadas aos observadores curiosos das abelhas.

Muitas escolas requisitam suas criações, ansiosas para compartilhar com os alunos, a beleza e importância desses insetos polinizadores.

É um convite à educação ambiental, onde as pequenas casas se tornam grandes lições sobre o papel vital das abelhas na natureza.

O início no universo das abelhas

Foi em 2019 que Luciano mergulhou nesse fascinante universo. O encontro com as abelhas indígenas sem ferrão despertou sua admiração, levando-o a desbravar os segredos desse micromundo.

Munido de determinação e imergindo em pesquisas, iniciou a captura de novas espécies de enxames e deu vida a suas próprias colmeias, utilizando artimanhas como as armadilhas de garrafa pet.

Com o tempo, sua paixão floresceu e suas habilidades se multiplicaram.

Não satisfeito em apenas proporcionar moradas convencionais, Luciano alçou voos mais altos.

Inspirado, decidiu criar casinhas exóticas, verdadeiras obras de arte em forma de chalés, mansões e demais invenções.

O trabalho em conjunto

Ao lado de sua esposa, Vanessa, eles formam um casal imbatível no segmento, dedicando-se ao cuidado meticuloso desses pequenos lares e à concepção de novos projetos.

Na casa deles, o amor pela natureza e pela criatividade floresce em cada canto. Entre pincéis e ferramentas, eles moldam não apenas casinhas, mas sonhos em miniatura.

É um testemunho vivo de como a paixão pode transformar o ordinário em extraordinário, e como o cuidado com os pequenos seres pode gerar grandes impactos no mundo ao nosso redor.

Assim, Luciano se torna não apenas um artista, mas um guardião das abelhas, construindo pontes entre o homem e a natureza, entre a imaginação e a realidade, em um universo onde o tamanho não limita a grandiosidade do coração humano.

Galeria de fotos após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando, pois, as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. Cães agonizando à beira de estrada rural então são resgatados por família em Botuverá

2. GALERIA – Brusque clicada à noite revela arte da fotografia móvel

Minimansões das abelhas em fotos

Esta pauta se conclui com uma estupenda galeria de fotos, que então apresenta de forma objetiva o trabalho de Luciano em suas criações das minimansões para abelhas sem ferrão.

Convidamos você, nosso prezado leitor, a conferir esta seleção de fotografias, preparada assim, especialmente para sua apreciação.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK