Com Isabel R. Almeida

A joalheria norte-americana Tiffany & Co. fará uma edição do evento Tiffany Wonders em Balneário Camboriú, com duração de quatro dias, entre 2 e 6 de abril. Durante a programação, passeios de barco, bate-papo com Isabella Fiorentino, show com Rogério Flausino e Wilson Sideral, e na pick-up, a DJ e cantora Dani Vellocet. O evento é exclusivo para convidados da Tiffany, e do relações públicas Pedro Mafra.

Os agendamentos para os atendimento dos clientes inicia na terça-feira, 2, e segue até sábado, 6. Na quarta-feira, 3, um brunch está agendado com a influenciadora Isabella Fiorentino, e no dia seguinte, Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, se apresenta às 20h com a DJ Dani Vellocet. Para encerrar as experiências do Tiffany Wonders, um passeio de barco está marcado para sexta-feira, 5, entre 10h e 14h, pela costa de Balneário Camboriú

Como plano de fundo, o evento que acontecerá na avenida Atlântica é um flerte da grife com a região. Atualmente a marca possui seis lojas no Brasil, entre São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. A Tiffany & Co. é uma das operações do grupo francês LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton SE, que possui outras subsidiárias no mundo como a Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi e Louis Vuitton.

O CEO do grupo LVMH no Brasil, Davide Marcovitch, e a diretora da companhia no país, Dani Gontijo, visitaram a cidade de Balneário Camboriú em outubro. O executivo conheceu a estrutura do Balneário Shopping, e o projeto de expansão guinado pelo AJ Malls. A visita não foi divulgada oficialmente por nenhuma das companhias.

O projeto de expansão do Balneário Shopping está na mesa do Grupo Almeida Junior pelo menos desde 2019, mas foi pausado pela pandemia. A expectativa com a retomada das obras aumentou com a primeira captação feita pelo AJ Malls em R$ 317 milhões na B3, em novembro.

Dentro do plano de expansão, a principal intenção do Balneário Shopping é se posicionar no mercado de luxo, com marcas internacionais que aos poucos já estão aportando negócios no empreendimento, como a Boss, Diesel, The North Face, UGG, PatBO, Carter’s e OJO.