Conteúdo em parceria com Appel Home

Com Isabel R. Almeida

A Appel Home, marca de roupa de cama, mesa e banho, promoveu um evento na Casa Medina, em Balneário Camboriú, para dar inicio as comemorações de cinquenta anos da marca. O evento foi ambientado com showroom da empresa, e teve apresentação do Nelson Freitas como embaixador da marca e recebeu cerca de 160 convidados, entre influenciadores como Josiel Gomes, Ana Paula Borges, Juliana Tulio, Daiany Hank, Samantha Besen, Sabrina Groh e Renata Tacca.

Para Rafael Denin Appel, CEO, comemorar os cinquenta anos da empresa é uma vitória. “Após um início muito promissor, a empresa passou por muitas dificuldades e quase fechou diversas vezes, mas com muita dedicação e fé, conseguimos vencer todas as adversidades e estamos prontos para completar os 50 anos na melhor fase da nossa vida”.

Durante o evento, ocorreu um desfile de moda casa, e a empresa divulgou ações para celebrar os 50 anos da marca. “As cinquenta ações estratégicas da Appel Home incluem iniciativas de expansão, investimentos em inovação, marketing, investimentos sociais para os colaboradores e para a comunidade local – reforçando seu compromisso com o crescimento sustentável e o desenvolvimento socioeconômico, além de novos eventos em comemoração aos cinquenta anos”, acrescenta o CEO.

Para o futuro, Rafael conta que a Appel Home visa crescer até 300% nos próximos cinco anos. “Os planos incluem expandir o portfólio de produtos, fortalecer parcerias comerciais e reforçar o compromisso com a sociedade e a sustentabilidade. Com uma visão clara e determinação, a empresa busca se posicionar entre as maiores e melhores do setor de cama, mesa e banho”, finaliza.

Confira nas fotos de Daniel Vianna quem esteve no evento: