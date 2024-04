A 2ª edição do Programa de Incubação, que ocorre na Incubadora ORLA do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), já está com inscrições abertas. O programa visa assessorar empreendedores de Brusque e região no desenvolvimento de suas startups.

Os participantes selecionados terão acesso a uma variedade de recursos e suporte, incluindo treinamentos, oficinas e mentorias ministrados por especialistas em suas áreas. Além disso, a rede ampla de apoiadores da Universidade estará à disposição para oferecer orientação e assistência durante todo o processo de lançamento do novo negócio.

O professor responsável pelo programa Leonardo Anésio cita que “o que torna nosso programa único é a flexibilidade e o foco nas necessidades individuais de cada projeto. Entendemos que cada empreendimento é único e, por isso, adaptamos nossos serviços para atender às demandas específicas de cada participante.”

São seis vagas para participar do Programa de Incubação e as inscrições vão até dia 17 de maio. As regras para participar podem ser encontradas no edital pelo link.

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: