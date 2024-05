Helo Bertolini, de Brusque, é uma das dezoito empresárias que assina o livro Crie seu Sim, lançado em São Paulo e publicado pela editora Editora Provérbios. A empresária, co-fundadora e diretora da Kohll Beauty, marca de cosméticos, é autora do capítulo O Poder da decisão. Ela conta que o convite para fazer parte do projeto veio da editora que a acompanhava nas redes sociais, e assistiu uma das suas palestras durante um evento. “Foi através de uma palestra sobre venda e técnicas de venda de cosméticos que a editora me conheceu e entrou em contato. Recebi o convite para participar, pois me falaram que minha história, minhas técnicas, estratégias e meu engajamento era muito parecido com a mensagem que queriam passar no livro”.



No capítulo O Poder da decisão, Helo conta parte de sua história e sua jornada no empreendedorismo. “Procurei abordar técnicas de empreendedorismo que fizeram sentido na minha vida e que até hoje me fazem crescer profissionalmente. Além disso, conto minha história brevemente, pois acho que saber de onde viemos é muito importante para conhecermos nossas essência e gosto de passar isso para as pessoas como forma de inspiração”, acrescenta.



Helo comenta que não houve dificuldade durante o processo criativo do livro, mas que precisou conciliar o começo de sua gravidez com a escrita. “O mais difícil foi conciliar com os meus enjoos, então não tive uma rotina, escrevia quando via algum ‘insight’, parava o que estava fazendo e anotava em áudio no meu celular, mas fluiu super bem. Eu sempre soube o que queria transmitir para as pessoas, e isso ainda é algo muito pouco perto da vontade que eu tenho de falar ao mundo, de estar inspirando mais pessoas e de estar contando mais histórias e o Crie Seu Sim foi o primeiro passo para isso”, finaliza a autora.