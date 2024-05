Brusque registra quase dois mil casos de dengue; veja números detalhados

Brusque registrou, até o momento, 1.997 casos confirmados de dengue. Os dados são da Diretoria de Vigilância em Saúde e foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 3.

Nesta semana, foram 216 casos confirmados da doença, resultando em um baixa aumento comparado com a semana passada, onde a cidade registrou 534 casos.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa com 367 casos.

Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 181 casos; Centro com 131 casos; São Luiz com 109 casos; Santa Rita com 98 casos; Nova Brasília com 97 casos; Dom Joaquim com 88 casos; Cerâmica Reis com 86 casos; Rio Branco com 78 casos; Águas Claras com 69 casos; Primeiro de Maio com 67 casos; Bateas e Cedrinho com 61 casos cada; São Pedro com 64 casos e Azambuja com 45 casos.

A contagem segue com: Guarani com 41 casos; Maluche com 37 casos; Limeira Alta com 38 casos; Limoeiro com 30 casos; Planalto com 27 casos; Volta Grande com 22 casos; Souza Cruz com 24 casos; Paquetá com 20 casos; Tomaz Coelho com 15 casos; Santa Luzia com 11 casos; Poço Fundo e Zantão com nove casos cada; Ponta Russa e São João com seis casos cada; Centro II com quatro casos; Cedro Alto com três casos e Nova Trento com um caso.

No momento, há dois pacientes internados na UTI, e sete pacientes internados em enfermaria hospitalar. O município registrou dois óbitos por dengue.

Segundo a prefeitura, na próxima semana Brusque deve iniciar a vacinação contra a dengue. A cidade recebeu ao todo 8.647 doses, que foram destinadas à faixa etária de 10 a 14 anos.

Focos

São 511 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Santa Luzia com 37 focos; Limeira com 34 focos; Cedrinho com 33 focos; São pedro com 32 focos; Águas Claras com 31 focos; Dom Joaquim com 30 focos; Centro II com 28 focos; Bateas com 26 focos; Azambuja com 24 focos; 1° de Maio e Centro I com 20 focos cada; Nova Brasília e Souza Cruz com 19 focos cada; Cedro Alto com 18 focos; Rio Branco com 17 focos; Poço Fundo e Tomaz Coelho com 16 focos cada e Guarani e Steffen com 15 focos cada;

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Santa Rita com 14 focos; Limoeiro com 11 focos; Maluche, Ponta Russa, Santa Terezinha e São Luís com nove focos cada.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Neste final de semana, 27 e 28, a Policlínica estará aberta para receber a população com atendimentos centrados em dengue, mas também para vacinação do público em geral, e vacina contra a gripe dos grupos prioritários.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp.

-Via Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

-Via SMS: envie seu CEP para 40199.

