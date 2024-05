Casa SC Decor, Temperô na Praça e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Casa SC Decor

Um dos maiores eventos de móveis, decoração e imóveis está de volta à cidade de Brusque, que receberá a 19ª edição da Casa SC Decor. A feira ocorre até domingo, 5, no pavilhão da Fenarreco. Nesta edição, aproximadamente 77 expositores apresentarão uma variedade de produtos. Uma novidade desta edição é que os visitantes poderão adquirir móveis ou decorações utilizando seu FGTS. Para entrar na Casa SC, será cobrada uma taxa de R$ 10. O evento é aberto a todos os públicos.

2. Temperô na Praça

No sábado, dia 4, e no domingo, dia 5, o Temperô na Praça será realizado na praça Sesquicentenário, no Centro de Brusque. Das 10h às 21h, a área será animada com a presença de 15 estabelecimentos do Núcleo de Gastronomia (Garni) da Acibr. No local, haverá mesas, área coberta e até espaço pet. E para os pequenos, um parquinho e área kids estarão disponíveis. Durante os dois dias do Temperô na Praça, tanto no almoço quanto à noite, o público poderá desfrutar de música ao vivo.

3. Karaokê da Taylor Swift

No sábado, dia 4, às 19h, ocorrerá mais uma edição do Karaokê Divas, organizado pela Forget House, no Hidogz. O espaço está localizado na rua Bucão Viana, número 126, bairro Souza Cruz. Na primeira hora, serão priorizadas músicas da cantora Taylor Swift. Serão aceitas músicas de versão karaokê retiradas do YouTube, e as inscrições são limitadas. Os ingressos custam R$ 5 antecipadamente e R$ 10 no local.

4. Lançamento de clipe