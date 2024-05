Vocês já notaram que os bolos de aniversário estão cada vez menores? É ou não é? Por

isso que hoje em dia ninguém mais consegue levar aquele pedacinho de bolo embora de lembrancinha nos aniversários. Será que é a crise? Ou será que é esse negócio de todo mundo querer ser fitness? Ou a turma tá virando tudo mão de vaca mesmo? Rapaz, antigamente se fazia aquele bolo enorme que todo mundo levava um pedaço embora e a família ainda ficava roendo o resto a semana toda. Isso quando não botava pra congelar naqueles frezzer horizontal que todo mundo tinha cheio de carne de boi, carne de porco, galinha, fora o peixe que o pai pescou no Pantanal, etc. Infelizmente é mais uma tradição que vai se perdendo!

Senna

Dia Primeiro de Maio de 2024, 30 anos sem Ayrton Senna.

Senna era o ídolo que todo brasileiro queria ser! Obstinado pelas vitórias, aguerrido, não abaixava a cabeça para ninguém, quem quer que fosse, um cara sempre pra frente, conectado com o povo que via nele um herói de uma população sempre muito sofrida. Uma pessoa que deixou um legado de dedicação, superação, de não ser medíocre, de não se contentar com pouco e de querer ser sempre o melhor!

Um dos maiores brasileiros da nossa história e talvez o que mais demonstrou o orgulho que ele tinha pelo seu país mundo afora, seja com a bandeira no cockpit, com o capacete com as nossas cores ou com as suas atitudes.

Senna era o Brasil que dava certo, enquanto no país tudo dava errado!

Quando ele morreu, meses depois a seleção brasileira de futebol ganhou o Tetra nos Estados Unidos e na mesma época também se iniciou o Plano Real, que melhorou muito a nossa economia.

Quem imagina o que seria Ayrton Senna hoje nesse país de medíocres no poder? Qual

a importância teria a voz dele no meio dessa vala de nulidades que nos governam e quão importante ele seria?

Infelizmente jamais vamos saber, mas tenham a certeza que seria uma voz firme contra tudo isso que vivemos no Brasil! Calado jamais seria, certamente!

Viva Senna!

Fim dos tempos

Falando no RJ, o que fizeram com o Rock In Rio, meu Deus do céu? Luan Santana? Pai amado…

Sumindo gente

Não sei se vocês já perceberam isso, mas como tem gente desaparecendo em Brusque ultimamente, né? Estão sendo abduzidos, será? Nas antigas quando uma pessoa desaparecia é porque estava devendo na praça ou tinha fugido com a amiga. Hoje em ainda tem bastante disso também, mas que aumentou isso aumentou mesmo!

Miss Associação da Schlosser

Alejandra Marisa Rodríguez, uma jornalista argentina de 60 anos de idade, venceu o concurso Miss Buenos Aires, na semana passada. O pior é que teve gente reclamando da idade da jovem senhora, que é muito bonita, diga-se de passagem. Olha, não tem nem o que reclamar. Porque ultimamente está complicado esse negócio de Miss mundo afora…

Notícia: influenciador fitness cita susto após precisar encarar segunda cirurgia no coração em 15 meses.

Comentário do Estagiário Quarta Série Fraca do Papo de Bar:

Enquanto isso aquele pedreiro que carrega saco de cimento de 50kg com uma mão só no sol de rachar, come aquela marmita que 80% é arroz e que todo dia no final do expediente toma uma no bar perto de casa, está mais zero do Brasil.

Dicas para uma vida saudável

Beba muita água

Evite frituras

Não use roupas apertadas

Não se preocupe com a vida dos outros

Não tente passar a perna em ninguém (IMPORTANTÍSSIMO!)

Fique na sua zona de conforto SEMPRE que puder

E o mais importante: ligue o FODA-SE de vez em quando

Greve

A greve é um direito do trabalhador, isso é fato! Mas a greve é uma forma de protesto que a população em geral já não tem mais aquela empatia há muito tempo. Mesmo a greve dos professores, por mais que eles mereçam os melhores salários do mundo,

até porque quem sofre com isso tudo são os estudantes, os pais dos estudantes e enquanto isso tudo acontece os representantes do povo estão pouco se lixando pra tudo que está acontecendo.

Boteco do Waldema

Vem aí o Buteco do Waldema, no dia 29 de junho, no Pavilhão da Fenarreco, à partir das 13h. Muita comida boa, bebidas em geral e música da melhor qualidade! Reserve sua mesa, vagas limitadas! Mais informações: 47 99639-6931.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes João Walendowsky,

Leandro Stelzer, Sílvio Duarte (Pibe), Rafael Sophatti (Negão Temprano), Calão

Beuting, Fábio Roberto de Souza, Anderson Habitzreuter, Juninho Debrassi, Wilson

Novaes Filho, Paulo Roberto Melão (Nino), Zurico Frota, Ariel Wagner, Guilherme

Bianchini, Vinícius Vicentini, Evelize Machado, Roberto Carlos Silveira (Beto),

Eduardo Siemsem (Zucca) e Alisson Zanon (Bili). Já o “Puxando o Saco do

Patrocinador” dessa semana vai pro meu amigo e compadre Neto Mafra, torcedor do

Fluminense, que está de aniversário na próxima quarta-feira. Abraço a todos, fiquem com Deus e vamos mandar uma grande quantidade de boas energias para os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul que estão passando por aquilo que volta e meia passamos por aqui, que são enchentes, muito triste!

Sabedoria Butecular

Trabalhe até os seus vizinhos pensarem: “esse aí só pode tá mexendo com coisa errada”!