Essa seleção brasileira de futebol que jogou a Copa América é a pior seleção de todos os tempos dos últimos anos. Primeiro porque você não conhece metade dos jogadores que estão ali vestindo a amarelinha by Zagallo.

E quando você vê alguns ali jogando você não consegue acreditar que eles estão milionários jogando futebol, deveriam jogar quilica. Ah Lauritx, mas esse lateral ali joga no Girona da Itália. Girona? É um Bragantino que come pizza! Ah, mas o fulano de tal joga no New Castle da Inglaterra. New Castle? É um Novo Horizontino que toma chá das cinco.

Está na hora de fazer um time só de jogadores que atuam aqui no Brasil, chamar o Neymar (porque infelizmente não tem outro que bota medo nos outros times), o Vinícius Jr (que não jogou nada, mas ainda é o melhor jogador do maior clube da Europa), mais uns dois ou três de fora no máximo e deu.

E aquele goleiro chama gol lá também, pode mandar capinar, tchau. E o Dorival…Obrigado e tchau também! A nossa sorte é que até a minha geração a gente ainda pôde curtir e acompanhar Zico, Sócrates, Dinamite, Falcão, Romário, Ronaldo Gordura, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e cia, porque quem viu, viu…

Branca de Neve

Você que está lendo a coluna agora com doze blusas de manga comprida, duas

calças, cueca térmica, duas meias de jogador de futebol, luva, bota, toca e tomando

aquele café bem quente, tá gostando do frio, né? Tá louco pra embarcar na sua SUV

branca enorme couro caramelo financiada até o documento e subir a serra com a família: ver o frio? Curtir aquele aglomero na pracinha central de São Joaquim olhando o termômetro marcando sete negativos, né? Quer ir tomar um vinhozinho com a patroa numa vinícola ali em Urubici? Subir a Serra do Rio do Rastro congelada rezando pra não esbarrar em nada e nem ninguém? Enfrentar fila em todo o lugar que for? Vai lá, vai! – voz do diabinho. Depois me conta como foi! Ah, e traz uma lembrancinha, pode ser pinhão, uns 10 quilos! Obrigado!

Segurança ou falta de

Você deve se lembrar que no centro da nossa cidade sempre havia uma viatura da polícia militar parada ali na Praça Barão de Schneeburg, com dois policiais militares, havia até um lugar especial para o carro da PM estacionar. Hoje, no centro da cidade, você pode passar quantas vezes quiser, você não vai ver policial militar em lugar nenhum. Só se ele for pagar alguma conta na lotérica! Então fica a pergunta: por que ao invés de aumentar a presença da polícia no centro da cidade, diminuímos? Ah Lauritx, no centro não tem perigo. Ah tá bom, então vai lá e pergunta praquela moça que foi importunada pelo morador de rua. Pergunta praquela senhorinha aposentada que caiu no conto do bilhete premiado. É claro que não precisa ter um exército, mas pelo menos se voltássemos a ter dois policiais naquela região já estaria de bom tamanho. Pelo menos para passar uma sensação de segurança para a população, já que somos o segundo melhor lugar do estado para se viver.

Tá feia

Será que não está mais do que na hora de passar uma bela de uma Q-Boa ali na Ponte Estaiada? Olha, ela está mais encarunchada que a catacumba do Tutankamon e já que é um dos lugares mais fotografados de Brusque, seria de bom tom dar uma limpada nela de vez em quando sempre. Só não vão querer colocar ACM amarelo nela como fizeram com a ponte nova, aí não né! Fica a dica.

Prioridades

Você já notou que a maioria dos ricão não faz mais aquelas festas de casamento pra 250, 300 pessoas, com aquela decoração ximba, aquele buffet de entrada maravihoso, depois um outro mega buffet de jantar ou almoço (se for de dia), sobremesas em geral, canja e mini xis salada no after, coral, duas bandas, depois DJ, havaiana com o nome do casal gravado de lembrancinha e mais um monte de coisa? Pois é, já o pobre se mata pra fazer uma festa dessas, vende a moto, financia o carro, gasta os olhos da cara. Enquanto isso, o rico ou não faz absolutamente p… nenhuma ou faz um petit comitê pros pais, irmãos, família e amigos mais próximos e deu. Olha, o Papo de Bar ficou sabendo de uns ricão aí que casaram no Monthez há uns anos atrás e sabem qual foi o cardápio? Strogonoff com arroz e batata palha. E não tinha nem champignon e nem um palmitinho roubado pra acompanhar! Detalhe: ainda passaram a gravata no final. Que coisa!

Da série “Coisas que gordo não gosta”

Camisa dentro da calça, agonia de certeza

Coisas Dazantigas

Tomar banho no inverno, com aquela panelinha de álcool pegando fogo do lado de fora

da cortininha de plástico, pra esquentar o banheiro. Se você já fez isso amigo, você tá velho, hein!

Sabedoria Butecular

“Há aproximadamente 100 anos, todos tinham um cavalo e só os ricos tinham carro. Hoje todos têm carro e só os ricos têm cavalos.”

