Ministro da Previdência deverá ganhar título de cidadão catarinense

Cidadão catarinense

Como soe nestes casos, terá aprovação garantida na Assembleia Legislativa nos próximos dias a concessão de mais um título de cidadão catarinense. Será dado ao ministro da Previdência Social, o escorregadio Carlos Lupi, um dos mais incompetentes da tropa de mais de 30 que pululam na Esplanada. É natural de Campinas (SP) e já foi ministro do Trabalho e deputado federal. Atualmente é presidente nacional licenciado do PDT.

Referência internacional

Continuam os ecos pela morte, terça-feira, em Tubarão, do médico neurocirurgião Marcos Flávio Ghizoni, aos 78 anos, que se tornou conhecido internacionalmente depois de fazer uma cirurgia neurológica em que o paciente ficou acordado, cantando e tocando violão durante todo tempo, para retirada de um tumor no cérebro. O procedimento, feito em 2015, continua sendo assunto nos meios médicos e acadêmicos.

15 anos

Uma sessão solene, hoje, no Centro de Eventos Plinio De Nês, em Chapecó, marcará a passagem dos 15 anos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Capital cara 1

Florianópolis voltou a registrar em junho o segundo maior índice de inflação entre 17 capitais – depois de ter caído para o terceiro lugar em maio. Entre julho de 2023 e junho de 2024 ficou em 5,14%, atrás apenas de Belo Horizonte (MG), com 5,22%. Tudo está ficando caro.

Capital cara 2

No âmbito do governo estadual, nos três Poderes percebem-se dificuldades nos convites para pessoas que moram interior para ocupar cargos em comissão. Não raro o salário oferecido equivale ao valor do aluguel de apartamento de classe média. Noutros, sequer cobre a taxa de condomínio. Pudera. Os preços ligados à habitação foram os que mais puxaram a inflação local para cima, subindo 7,91% em 12 meses.

Faltou dizer 1

A companhia aérea portuguesa TAP faz festa diante do sucesso antecipado de vendas de passagens a partir de 3 de setembro, quando inaugura o voo entre Florianópolis e Lisboa. Diz que já emitiu 19.133 bilhetes. Mas talvez entre turbulência nesse voo se não houver um limite de preços no futuro. A coluna foi há dias a uma agência de viagens em Florianópolis e soube que para janeiro de 2025, por exemplo, não há passagem por menos de R$ 12 mil. A partir de São Paulo há bilhetes pela metade do valor.

Faltou dizer 2

A operadora informou que um dos motivos para tantas vendas é mesmo o voo direto entre Florianópolis e Lisboa. A grande maioria quer evitar o estresse que é fazer conexão e ter que se deslocar internamente pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que exige preparo de atleta.

Neocafona

Flávia Boggio, roteirista, que que escreve para programas e séries da Rede Globo, e uma das trocentas e trocentos colunistas da “Folha de S. Paulo”, destilou veneno contra Balneário Camboriú por conta do evento da extrema direita no último final de semana. Uma frase: “Foi a coisa mais feia já vista em Balneário Camboriú, local já conhecido pelos arranha-céus de arquitetura duvidosa, chamada de ‘neocafona’”. E fecha o artigo assim: “Para a próxima cerimônia, já estão planejando a entrega da próxima medalha, que também terá três “Is”, mas de “incorrigível, inelegível e indiciado”.

Serra do Itajaí

Finalmente uma novela está perto do fim. O plenário do Senado aprovou anteontem projeto que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, localizado em Botuverá. O objetivo é permitir a implantação da barragem de contenção de cheias no rio Itajaí-Mirim. De acordo com o projeto original, ficam excluídos da área do parque 2,02 hectares. Um juiz de paz poderia resolver isso num dia, mas foram meses de idas e vindas.

Quem é?

Que procura notícias sérias na nossa mídia, principalmente a vinculada a grandes jornais, está se sentindo um excluído, tipo extraterreste, diante da absurda valorização de subcelebridades que aparecem da noite para o dia e somem com a mesma velocidade. O que dizer da “grande notícia” das últimas horas, nos maiores jornais do país, informando que uma tal de Iza, cantora, grávida, está anunciando o fim do relacionamento com jogador de futebol Yuri Lima? Quem é essa gente? Merecem tanto espaço?