Moradores de Brusque avaliam serviços do novo Pronto Atendimento do Santa Terezinha

Dias após a inauguração do Pronto Atendimento do Santa Terezinha, a reportagem de O Município foi até o local conversar com alguns pacientes, que avaliaram a estrutura e atendimento do local. O PA fica localizado em frente à Unifebe e funciona todos os dias da semana, 24 horas.

A unidade foi inaugurada na última sexta-feira, 6. A ação contou com a presença de diversas autoridades e da comunidade em geral. O momento marcou a entrega de uma obra que estava há mais de dez anos travada.

Nesta terça-feira, 9, adultos, crianças e idosos foram até o PA em busca de atendimento. A reportagem conversou com Erna Goreti Merlo Peirão, que esteve pela primeira vez na unidade.

A idosa chegou por volta de 9h30. Ela relatou dores nas pernas e no pescoço. A distância não é problema, pois, Goreti, como é chamada, mora há metros de distância do PA. “Na recepção fui bem atendida, foi maravilhoso, tanto pelo guarda que pegou minha sombrinha e já guardou logo que cheguei”.

Ela menciona que uma colega sua foi atendida por um médico e contou que foi bem atendida e recomendou a busca pelo PA. “Não vim na inauguração, apesar de gostar, pois estava toda dura. Agora estou um pouco melhor, daí vim”.

Já Eliane, outra paciente que esteve no Pronto Atendimento durante a manhã, foi até a unidade por conta de hemorragias, sintomas que estava sentindo há um certo tempo. A escolha pelo PA foi por morar próximo do Pronto Atendimento.

“A recepcionista foi muito atenciosa, simpática e fui bem atendida”, diz. Esse foi o primeiro contato dela com a unidade.

Durante a entrevista com Eliane, uma falta de energia foi registrada no local. Entretanto, a secretária de Saúde, Thayse Rosa, esclareceu que tratava-se de uma manutenção realizada por uma equipe da Celesc. A energia retornou cerca de dez minutos depois.

Alta procura

De acordo com a secretária, mais de 600 pacientes já passaram pelo PA desde a inauguração.

A mãe Mariana Almeida estava acompanhada da filha Laura, de 1 ano, para pegar uma guia de autorização, para que a filha consiga dar entrada na escola. Elas moram no bairro São Pedro. Para Mariana, ter um atendimento em uma região próxima de casa foi uma benção.

Outra moradora, que frequentou a unidade no sábado, 7, um dia depois da inauguração, conta que estava com o filho no PA e pontuou que teve um atendimento “excelente, rápido e prático”.

Encaminhamentos para hospitais

O Pronto Atendimento está pronto para receber todos os tipos de atendimentos. Dependendo da urgência de alguns casos, o paciente pode ser encaminhado para um dos hospitais da região ou terá que aguardar um pouco mais devido à prioridade de outros atendimentos.

Assim, o PA possui sua própria ambulância 24 horas. Logo em que a reportagem chegou ao local, uma senhora que havia sofrido uma queda foi levada para o hospital após dar entrada na unidade de Pronto Atendimento.

Para ser atendido, é bom que o cidadão tenha em mãos a carteirinha do SUS, porém, não é obrigatório estar com os documentos para receber atendimento.

