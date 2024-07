Festival da Cuca, arraiá e mais: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Festival da Cuca

A 11ª edição do Festival Nacional da Cuca acontece nos dias 13 e 14 de julho, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. A abertura ocorre às 9h, e o café colonial inicia no mesmo horário — o valor é R$ 69 (para adultos). As cucas tradicionais vão ser vendidas por R$ 35 (tradicional) e R$ 45 (gourmet). O Concurso Cuca Nota 10, com o tema “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, inicia na manhã de sábado. A final e a premiação acontecem na tarde de domingo. A entrada para o evento é gratuita.

2. Gourmet show

O Schmitt Buffet & Eventos realiza neste sábado, 13, mais uma edição do Gourmet Show, com Trio Parada Dura. O evento acontece na Sociedade Santos Dumont e inicia às 20h. O cardápio conta com dez sequências de pratos – tábua de frios, saladinha de salmão, comidas de boteco, escondidinho de linguiça Blumenau, tortei, empanadas, risoni ao quatro queijos, docinhos finos e mais. Os ingressos estão sendo vendidos no site da OneTicket.

3. Arraiá dos Atiradores

O Tiro de Guerra 05-005 realiza o arraiá dos Atiradores neste sábado, 13, na quadra esportiva do Colégio Cônsul, no Centro I, do Brusque, ao lado do Banco do Brasil. O evento inicia às 18h. O evento é aberto para toda a família, com chopp a R$ 10, cachorro-quente, quentão, pipoca, bolo, brinquedos e guloseimas.

4. Festa de igreja

A Comunidade São Batista, no bairro Bateas, iniciou a festa do padroeiro na quinta-feira, 11, e terá missas também na sexta-feira, 12, às 19h30, e no sábado, 13, às 19h. Já no domingo, 14, a celebração é às 10h, com com a presença dos festeiros. Logo após, estará disponível completo serviço de bar e cozinha, um delicioso churrasco, roda da fortuna e atrações musicais.

5. Festa junina dos seminaristas

A festa junina dos seminaristas do Seminário de Azambuja ocorre neste sábado, 13, em Brusque. O evento começa a partir das 17h, no pátio do santuário. A arrecadação da festa será destinada à manutenção do seminário. O evento vai contar com roda da fortuna, boca do palhaço e pescaria. Haverá venda de pinhão, quentão, pipoca, doces e cachorro-quente. Serão realizadas também duas apresentações do boi-de-mamão, encenadas pelos seminaristas, por volta das 17h e 20h.

6. Feijoada do Silva

A terceira edição da Feijoada do Silva acontece neste sábado, 13, no Fenix Club, que fica no Guabiruba Sul. O evento inicia às 21h. As atrações musicais são Edson e Geison, DJ Rubinho Owen e pagode com Dener e banda S+. Os ingressos custam R$ 70 + taxas e estão à venda no site da OneTicket.

7. Feira livre

Mais uma edição da feira livre na Villa Schlösser, no Centro II, uma ótima opção para a família toda, acontece neste sábado, 13, das 9h às 17h. O evento vai contar com ampla variedade de artesanato e produtos coloniais e regionais, além de pastel de feira, caldo de cana, cachorro-quente de festa, espetinho e mais. A atração musical é Tarcísio Bonikoski.

8. Festa da comunidade Santa Paulina

A Comunidade Santa Paulina, na Travessa Lagoa Dourada, realiza sua tradicional festa nesta semana. Na sexta-feira, 12, às 19h30, e sábado, 13, às 18h, são realizadas missas. Na sexta, após a celebração, serão vendidos cachorro-quente, pastel e roda-da-fortuna. Já no sábado, além dessas opções, também haverá música ao vivo, doces, churrasco e pinhão.

