Lançamento da 11ª edição do Festival Nacional da Cuca é realizado nesta segunda-feira; confira programação e valores

O Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com o apoio da Prefeitura de Brusque, divulgou na noite de segunda-feira, 17, a programação da 11ª edição do Festival Nacional da Cuca. O evento acontece nos dias 13 e 14 de julho, no Pavilhão da Fenarreco.

Segundo a programação divulgada, a abertura ocorre no sábado, 13 de julho, às 9h, no Pavilhão. O café colonial inicia no mesmo horário. Confira a programação completa:

Sábado (13/07):

9h – Abertura do Pavilhão;

9h – Início do Café Colonial;

10h – Início da 1ª eliminatória do concurso;

10h30 – Solenidade de Abertura;

12h – Intervalo no concurso para o almoço;

13h30 – Início da 2ª eliminatória do concurso;

16h – Início da 3ª eliminatória do concurso;

17h – Aula Show: Cuca de doce de leite Santa Clara com Júlio Cesar Sandrin e Arthur Romanzini Lazzarotto

20h30 – Apresentação dos classificados da próxima etapa;

21h – Encerramento.

Domingo (14/07):

9h – Abertura do Pavilhão;

9h – Início do Café Colonial;

10h – Início da 1ª etapa final do concurso;

12h – Intervalo no concurso para o almoço;

13h – Aula show com Rubens Catarina “Cuca tradicional com tartar de carne e gema curada;

14h30 – Início da 2ª etapa final do concurso;

18h – Premiação.

Valores:

Café colonial: adulto (R$ 69), crianças até 10 anos (R$ 30) e combo 1/4 de cuca + café (R$ 34);

Cucas: tradicional (R$35) e gourmet (R$ 45);

Oficina mirim: R$ 10 por criança.

Premiação:

1º lugar: R$ 1,5 mil, uma diária no Fazzenda Park Hotel Gaspar, um fogão Fischer, uma cesta de produtos Werner Alimentos e um troféu;

2º lugar: R$ 1 mil, um forno Fischer, uma cesta de produtos Werner Alimentos e um troféu;

3º lugar: R$ 500, um forno Fischer, uma cesta de produtos Werner Alimentos e um troféu.

Concurso

Juntamente com a venda de cucas, o festival oferece o Concurso Cuca Nota 10. Com o tema “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 de junho. Os interessados podem solicitar o formulário de inscrição via WhatsApp (47) 99129-9875 ou pelo e-mail [email protected].

O concurso terá início no dia 13 de julho, às 9h30, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, e será realizado em até três etapas. Serão premiadas as três melhores cucas, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no regulamento do concurso. O resultado será divulgado ao final do Festival Nacional da Cuca, em 14 de julho. Para esta edição, os participantes devem preparar receitas de cuca com recheio de frutas.

