Corpo encontrado em Canelinha é de morador de Brusque desaparecido desde fevereiro

O corpo encontrado no bairro Moura, em Canelinha, no sábado, 15, pertence ao morador de Brusque Edinei da Maia, de 30 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 22 de fevereiro.

O corpo de Edinei será velado na Capela Mortuária do Cemitério Municipal Parque da Saudade nesta terça-feira, 18. O velório ocorrerá no mesmo dia e no mesmo cemitério.

O encontro do corpo está sendo investigado desde o sábado pela Divisão de Investigações Criminais (DIC), da Polícia Civil de Brusque. Nenhuma informação a respeito foi divulgada até o momento.

Desaparecimento

Consta no boletim de desaparecimento que Edinei saiu da residência no bairro São Luiz por volta das 5h para fazer um orçamento de túmulo em um cemitério de Vidal Ramos.

Após isto, a esposa dele enviou diversas mensagens para ele pelo WhatsApp, que foram recebidas mas não lidas. Ele teria acessado o aplicativo pela última vez às 5h51. Edinei era conhecido na região do bairro Bateas e era natural de Catanduvas (PR).

