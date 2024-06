Em bom jogo, Brusque mostra ao torcedor, enfim, que é possível lutar

O Brusque fez um jogo muito seguro contra o Ceará. Depois que Matheus Nogueira operou um milagre aos três minutos, o quadricolor conseguiu ter um controle do jogo e criou chances interessantes. Já poderia ter aberto o placar o último lance do primeiro tempo. O passe de Paulinho Moccelin para Alex Ruan foi nível de Eurocopa. Mas o gol quis sair em jogada um pouco mais chorada, com Serrato aproveitando muito bem a sobra do chute de Dentinho. Dois dos jogadores que mais vinham sendo criticados.

Foi uma partida em que o coletivo mostrou sua força, com destaques individuais muito fortes em meio a esta atuação. Paulinho Moccelin foi muito, muito bem, voltando de lesão. Wellissol tem se provado uma peça interessante na frente. Dionísio mostrou por que não deveria ter saído do time nem por um jogo. Luiz Henrique, infelizmente, saiu lesionado, mas vinha muito bem na partida.

O setor defensivo evitou perigos de empate, e Matheus Nogueira segue absoluto no gol quadricolor, com toda a segurança de sempre.

Foi um grande resultado, com uma atuação segura, que permite sonhar com uma reação. Não ter vencido neste domingo, 16, poderia afundar demais o Brusque no Z-4. O triunfo nem sequer começa a resolver a situação, mas ajuda muito. Mantém o time algo próximo de quem está fora da zona e permite sonhar com dias melhores. Há muito não se via o quadricolor tão bem.

Parada dura

O Avaí vive um excelente momento desde a chegada de Gilmar Dal Pozzo no comando técnico da equipe. Uma sequência com seis vitórias e dois empates coloca o Leão na vice-liderança da Série B, voltando a sonhar com acesso depois de bastante tempo.

Do outro lado, o Brusque, que acabou de interromper uma sequência de dez jogos sem vitória, tem ótimo retrospecto diante do Avaí. Não perde desde 14 de maio de 2021, invicto há nove jogos diante da equipe da capital.

As duas equipes se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, 19, no Gigantão das Avenidas.

Gramado

O sobrecarregado gramado do Gigantão das Avenidas está em estado deplorável. São muitos jogos acumulados num estádio bastante exigido por conta da reforma do Augusto Bauer e não apenas por ela. A CBF já poderia ter exigido um campo melhor ao Brusque.

Vovô ousado

O Carlos Renaux deu sequência à sua excelente campanha na Série B do Campeonato Catarinense. Venceu o Juventus por 2 a 0, com autoridade, com muita segurança na maior parte do jogo. No momento, ocupa o segundo lugar, que dá vaga direta às semifinais. Sílvio Criciúma começa muito bem no tricolor, que tem bons jogadores e dois ótimos goleiros.

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: