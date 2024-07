Se já não bastasse o Instagram forrado de pré-candidatos a vereador aqui em Brusque aparecendo na tela do seu celular todos os dias, agora eles também começaram a invadir o seu whatsapp. Que coisa mais chata! Será que o galego que cuida do marketing dessa turma ainda não se acordou pra vida que isso é o maior tiro no pé que existe na face da Terra? Mas o mais legal mesmo é o “pré-santinho” dos pré-candidatos: aquela foto sorrindo de braços cruzados e a apresentação do mesmo: fulano de tal vulgo “coisa”, formado em direito EAD, pós graduado em direito civil, casado com fulana de tal, pai do Pedro e da Larissa, filiado ao partido tal desde janeiro de 2024, nasceu em Herval D’Oeste, atuou na APP da Catequese da Igreja tal, trabalhou na roda da fortuna da festa da paróquia tal, “quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores”. Representante do que, cara pálida? Olha, sinceramente, esses santinhos devem ser para você se “pré-caver” desses pré-candidatos, para você ficar atento a não votar nessa pessoa. E tem partido aí que pelo visto, tem mais pré-candidato a vereador do que filiado, pode isso Arnaldo?

Um passarinho disse pra eu ser vereador

Mas será que a pessoa um dia acorda do nada, toma o seu café, come o seu pãozinho com queijo e presunto, escova os dentes, se olha no espelho e automaticamente lhe vem aquela vontade incomensurável de ser vereador pelo nosso município? Se for isso, então a pessoa tem que começar fazendo o trivial, o básico, que é o seguinte: faça essas perguntas a você mesmo, pode ser na frente do espelho, se não rachar, é claro, e veja se você realmente pode ser candidato a vereador pela nossa cidade:

1) Você é conhecido? Não vale a mãe, a dindinha, a tia, a sogra e o time de futebol de salão da sua rua…

2) Você é conhecido porque já fez alguma coisa de bom pela sua cidade, pelo seu vizinho ou por qualquer ser humano que seja? Cachorro e gato não vale…

3) Você tem a quarta série forte? Você sabe quanto é 7 vezes 8?

4) Você conhece a nossa cidade? Sabe onde fica a Rua do Fogo, por exemplo? Sabe onde é a Estrada da Boêmia? Rua da Fani, conhece? Beco Medeiros? A Tripa? A Rua das Carreiras?

5) Você vai defender qual bandeira na Câmara de Vereadores? Olha, se for a bandeira das minorias, faça um favor pra nós todos, fique em casa, nem vai.

6) Você sabe que tem que homenagear pelo menos quatro pessoas por ano no seu mandato de vereador, senão você perde o mandato por falta de combatividade? Cite então quatro pessoas que merecem essa homenagem agora, de cabeça.

7) Você sabe como funciona uma boca de lobo? E lombada? Você sabe como fazer um pedido na prefeitura? Quanto custa uma lombada, você tem ideia?

8) Você sabe que durante o seu mandato você vai ter que ajudar a nomear algumas ruas da cidade? Você sabe o que significa a placa RUA SL-024? RUA PF-032? RUA AC-020? Não, RUA AC-020 não é a rua do ar-condicionado a 20 graus.

9) Você sabe olhar a régua que tem ali no Rio Itajaí Mirim, próximo da Ponte Estaiada, quando tem enchente, para poder fazer “lives” no Instagram dizendo para a população “Bom dia, agora são 9 horas e 37 minutos do dia 19 de julho de 2024, estamos ao vivo aqui no centro da cidade e a régua está marcando que o nosso rio está com seis metros e vinte e oito centímetros”. Sabe?

10) Você sabe o que é uma moção? Não, não é um moço grande. É uma solicitação que você pode fazer na Câmara de Vereadores parabenizando alguém por algum feito ou repudiando alguma coisa que aconteceu. Você pode, por exemplo, parabenizar aquele seu vizinho que fez aniversário de 50 anos de casado, a famosa Bodas de Ouro, ou pode fazer uma nota de repúdio contra ele pela festa que ele fez na casa dele e que terminou em confusão com a presença da polícia militar por causa do som alto e gritaria.

11) Você sabe falar, se expressar em público? Não vale saber contar piada sem graça na festa da família…

12) Você está preparado para comer uma orelha de gato mole e fria, com café requentado daquele beeeem doce, na casa da Dona Mariquinha lá na Limeira Alta, num sábado as quatro da tarde com um sol de rachar para ouvir ela reclamar da poeira na rua dela? Não?

13) Essa é a principal! Alguém muito próximo a você ou até mesmo você, já esteve envolvido com falcatruas? Aqui vale tanto no privado (com “o”) quanto no público. Se sim, faça um grande favor para todos nós, desista, não precisamos de gente como você.

Não pode

Depois que o STF descriminalizou o porte de maconha o pessoal acha que o país virou a casa da mãe Joana da Jamaica. Tem que avisar a rapaziada que não está liberado pra fumar maconha onde você quiser. A lei é clara, você pode portar 40g de maconha, mas não pode comprar de ninguém, porque ninguém pode vender para você, e também não pode fumar em lugar nenhum. Na verdade, a lei é tão clara que parece até que foi a Dilma que fez! Então é isso, se você quer queimar o seu baseadinho faça no sossego do seu lar, em um acampamento no meio do mato, porque em lugares públicos AINDA não é permitido! Só na Guarda do Embaú, parece!

50 anos do Cako

Nesse mês o pessoal amigo do Cako Lanches, que já patrocinou o Papo de Bar várias vezes, está comemorando 50 anos de atividades. Todo mundo que mora em Brusque sempre tem uma história com o famoso xis do Cako. Eu me lembro de bem pequeno ir jogar futebol de salão na FIDEB e depois comer aquele xis salada com coca-cola, detalhe: bastante maionese! Boa memória afetiva gastronômica, até porque naqueles tempos comer um xis salada era um evento! Parabéns a toda a equipe Cako Lanches, uma empresa que faz parte do cotidiano e da história de Brusque, e que venham mais 50 anos pela frente!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros amigos Eduardo Tomazoni (Tromba), Luiz Eduardo (Dado) Moritz, Geovanio Carminati, Luis Marchi (Neni), Almir Montibeller (Pig), Günther Lother Pertschy, Mario Vinicius Valle, Sidney Cardoso, Ricardo Ranghetti, Itamar Moura, Charles Visconti (Bilelo), Marcelo Debrassi, Jurandir Bissoni e pro Tonho Zendron. Fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“Bendita seja a nossa vontade diária de ser melhor do que ontem e não melhor do que ninguém.”