Jorge Seif recebe apoio do presidente do Senado em processo de cassação no TSE

Hora agá

Quando tudo parecia perdido, o senador Jorge Seif (PL-SC) recebeu um inesperado apoio para evitar sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, na última terça-feira: ninguém mais, ninguém menos que o teatral presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que chegou a conversar com alguns julgadores, com óbvio interesse, lógico. Está em campanha para fazer seu amigo David Alcolumbre (União-AP) seu sucessor na presidência da Casa, com os preciosos votos dos senadores bolsonaristas.

Pode ou não? 1

A partir de um caso originário de SC, o Supremo Tribunal Federal vai julgar, com repercussão geral, uma questão de relevância para o dia a dia da população transexual: qual deve ser o critério para o uso de banheiros públicos?. Uma pessoa trans pode ser abordada e impedida de utilizar uma toalete do sexo ao qual se identifica?

Pode ou não? 2

O processo é relacionado a um pedido de indenização por danos morais em que uma pessoa trans foi impedida de entrar no banheiro feminino do shopping Beiramar, em Florianópolis, por funcionária do estabelecimento. Nos autos relata que não conseguiu controlar suas necessidades fisiológicas e as fez na própria roupa, sob o olhar de quem passava na hora. Ainda teve que voltar para casa, nessa condição, de ônibus.

Ninguém fiscaliza

Mesmo com a morte de um homem, há dias, na Ilha de SC, atacado por um pitbull, e um ataque a uma criança, nesta semana, uma lei é praticamente ignorada nessas bandas: não se vê cães de qualquer raça com focinheira quando levados para locais públicos. Uns ditos responsáveis, aliás, se assemelham a eles, os ferozes, obrigando terceiros a desviar caminhos para sua passagem.

Em alta

A apreensão de enormes quantidades de maconha em SC nas últimas semanas e dias, elevou a cotação da grama da droga no mercado consumidor de Florianópolis e arredores. Em tempos normais de abastecimento custava, em média, R$ 10, e agora pulou para cerca de R$ 15, devido à escassez. E com tendencia de alta.

Lá e cá

A cidade de São Paulo inaugurou esta semana mais 8,1 quilômetros de faixas azuis exclusivas para motociclistas. Já tem 98. E em SC, onde nenhuma cidade tem sequer um metro de tal faixa, projeto que pode virar lei se o governador sancionar, insiste nelas, exclusivas, mas nas estradas estaduais. Desperdício. A prioridade tem que ser outra, focada primeiro nas cidades, onde há uma guerra no transito.

Sem hipocrisia

A propósito da crítica, aqui, a projeto que quer proibir em SC a participação de crianças e adolescentes nas paradas LGBTQIA+, o responsável por este espaço é do tempo em que dava sua vida para ver um filme impróprio, entrando furtivamente no cinema de sua pequena cidade, de propriedade da Igreja Católica. A censura mais branda era para qualquer cena de beijo, ou insinuação dele, entre os personagens, devidamente escurecida na tela pela grossa mão do padre vigário junto ao projetor.

Fracasso

De espantar o número de pessoas na festa pelo Dia do Trabalho, no ABC paulista, anteontem, com a presença de Lula, apesar do patrocínio da Petrobras e de R$ 250 mil da Lei Rouanet. Nas reportagens da Globo um repórter achou um culpado pelo decepcionante público: o sol. Realmente estava quente demais. Mas nada que lembre tempos idos, inclusive sob temporais.

Corridas espetaculares 1

A mídia esportiva especializada qualifica a corrida Rio do Rastro Marathon 2024, neste sábado e domingo, a “mais espetacular do Brasil”. Pode ser, sim. Terá provas de 12, 25 e 42 quilômetros, divididos em dois dias, além da Missão dos Guardiões, que combina 67 quilômetros das duas corridas com maior distância. Devem participar mais de 1.600 atletas.

Corridas espetaculares 2

Outra corrida que chama a atenção e a Meia Maratona Internacional de Florianópolis Oakberry, com 7 mil atletas de todos os estados brasileiros e oito países, neste sábado, na avenida Beira-Mar Norte, com percursos de 21, 10 e 5 quilômetros.

Cachê de Madonna

O governo do Rio de Janeiro está pagando R$ 10 milhões de cachê para a cantora Madona pelo show, gratuito, neste sábado, que deve atrair 1,5 milhão de pessoas para a orla da praia de Copacabana. Não bastasse isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com mais R$ 10 milhões. Muitos se perguntam: vale tanto?