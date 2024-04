A jornalista Analice Nicolau, de Blumenau, apresenta o podcast Origens, que estreou este mês no Youtube da GoWhereTV, e tem como principal objetivo mostrar empresários e personalidades de forma humanizada.

No episódio de estreia, Analice Nicolau recebe Caito Maia, CEO da marca Chilli Beans. Com uma carreira consolidada, Caito compartilha sua jornada desde os primeiros passos como empreendedor, suas dificuldades, decepções, relacionamento com a família e objetivos futuros.

“É uma grande felicidade poder fazer parte deste projeto que foi minuciosamente estudado, e uma responsabilidade enorme, já que o Grupo GoWhere já está no mercado há 30 anos trazendo notoriedade para todas as marcas e personalidades”, afirma Analice Nicolau.

Em cada episódio do podcast Origens, o ouvinte terá a oportunidade de conhecer um pouco mais das histórias por trás de grandes empresas do Brasil. Os convidados irão compartilhar experiências, medos e desafios.