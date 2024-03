Homem tem dedos amputados após acidente com prensa hidráulica em Guabiruba

Um homem perdeu três dedos da mão esquerda após um acidente com uma prensa hidráulica durante o trabalho em Guabiruba. O caso ocorreu durante a manhã, por volta das 8h, desta quinta-feira, 28, na rua José Dirschnabel, no Centro do município.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem de 39 anos, trabalhava na máquina, de 120 toneladas quando teve os dedos mínimo, anelar e médio amputados da mão esquerda arrancados.

Ele foi encontrado sentado em uma cadeira, consciente e orientado, mas com dores no local do ferimento. Após o pré-atendimento, o homem foi levado para o Hospital Azambuja.

