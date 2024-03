VÍDEO – Município do Vale do Itajaí decreta situação de emergência por infestação de maruins

Após uma infestação do mosquito maruim, o prefeito de Luiz Alves, Marcos Pedro Veber declarou situação de emergência. O decreto foi assinado nesta quarta-feira, 27, e serve para solicitação de liberação de recursos para lidar com uma situação emergente.

Segundo a informação do prefeito Marcos, a situação saiu do controle e tem interferido na vida de todos, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. Ele ainda afirma que já está em contato com o governo do estado e com profissionais da área para buscar soluções.

“Estamos sofrendo muito nas áreas rurais e também urbanas, de tal modo, que tem interferido em nossa saúde, bem estar e qualidade de vida. Pedimos socorro e tentaremos ao máximo investir em possíveis soluções para esse problema. Lembrando: não existe solução pronta! Mas estamos dialogando e buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida”, finalizou.

