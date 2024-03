Brusque realiza treino tático com ajustes no time titular

O Brusque fez, na manhã desta quinta-feira, 28, seu último treino na sede do Olaria, em Guabiruba, antes do jogo de ida da final do Catarinense, contra o Criciúma, às 16h30 deste sábado, 30, no Gigantão das Avenidas. As últimas atividades serão realizadas no CT do Barra, nesta sexta-feira, 29, e depois a equipe faz a concentração em Itajaí.



Luizinho Lopes comandou um treino tático nesta quinta-feira. O volante Rodolfo Potiguar, suspenso, fez corridas curtas no campo junto do meia Patrick. O lateral-direito Cristovam faz trabalhos de recuperação no campo, mas não participou da atividade principal. Sem treinar normalmente na antevéspera do jogo, o mais provável é que ele fique fora da partida e que Ronei seja o titular.

Duas opções no ataque devem estar à disposição: Paulinho Moccelin e Maycon Douglas treinam normalmente. Ambos desfalcaram a equipe nas últimas semanas com lesões musculares.

Na primeira parte do treino tático, o time titular era formado por Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Serrato, Madison, Jhemerson; Diego Tavares, Dentinho; Olávio.

Depois, foram feitas substituições: Éverton Alemão, Luiz Henrique, Dionísio, Paulinho Moccelin e Guilherme Queiróz entraram nos lugares de Ianson, Alex Ruan, Madison, Dentinho e Olávio, respectivamente.

