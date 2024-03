O Brusque recebe o Criciúma às 16h30 deste sábado, 30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pelo primeiro confronto da final do Campeonato Catarinense. Enquanto Rodolfo Potiguar está suspenso e o lateral-direito Cristovam tenta se recupera a tempo do jogo, o Tigre ainda não tem certeza se o zagueiro Wilker Ángel estará disponível. No duelo anterior entre as equipes, o Marreco venceu por 2 a 1, iniciando sua recuperação na temporada.

O técnico Luizinho Lopes comandou treinos de finalização e táticos na manhã desta quarta-feira, 27, no Olaria. Desfalque nas últimas três partidas, o atacante Paulinho Moccelin treina normalmente. Ao final, alguns jogadores treinaram cobranças de pênalti, com Matheus Nogueira no gol. Quatro jogadores ficaram fora das atividades.

Rodolfo Potiguar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tem utilizado a pausa forçada para se recuperar fisicamente da sequência de jogos. O atacante Dentinho fez trabalhos separados no campo, em recuperação de uma lesão menor no dedo do pé; ele não preocupa para o primeiro jogo da final.

Cristovam pode ser desfalque. Ele saiu do jogo de volta da semifinal sentindo lesão muscular, e faz tratamento com fisioterapia para tentar jogar em Itajaí. Outra ausência foi o meia Patrick, ainda se recuperando de lesão.

Os zagueiros Ianson e Wallace estão pendurados com dois cartões amarelos.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Madison, Dionísio, Serrato; Diego Tavares, Dentinho (Paulinho Moccelin); Olávio.

Sequência invicta

O Brusque não perde há 10 jogos, desde o 1 a 0 diante do Inter de Lages, em 11 de fevereiro. A recuperação começou justamente contra o Criciúma, numa vitória por 2 a 1 no Heriberto Hülse. quatro dias depois. São cinco vitórias e cinco empates.

Nas semifinais, o Brusque venceu o Avaí por 2 a 0 em Joinville. No jogo de volta, empatou em 2 a 2 na Ressacada.

Criciúma

O Criciúma passou pelo Barra nas semifinais. Após perder por 2 a 1 em Itajaí, devolveu o placar no Heriberto Hülse e venceu por 4 a 3 nos pênaltis. Desde que perdeu para o Brusque por 2 a 1 em casa em 15 de fevereiro, o Tigre acumula quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

O meia Marquinhos Gabriel ficou fora dos dois jogos da semifinal contra o Barra, por conta de um desconforto muscular. Contudo, tem realizado treinamentos e a torcida vive a expectativa de seu retorno justamente para os jogos da final. Não há pendurados nem suspensos.

O lateral esquerdo Trauco e o zagueiro Wilker Ángel retornam à equipe. Eles ficaram de fora das semifinais para atuar nos amistosos pelas seleções do Peru e da Venezuela, respectivamente.

Contudo, Ángel foi substituído com dores musculares aos 33 do segundo tempo do amistoso contra a Itália, realizado na quinta-feira passada, 21, nos Estados Unidos. A Vinotinto perdeu por 2 a 1 para os italianos. No domingo, 24, Ángel não atuou no 0 a 0 com a Guatemala. Até esta quarta-feira, 27, o Criciúma aguardava o retorno do atleta para avaliação. Há dúvidas sobre se estará disponível para o jogo no Gigantão das Avenidas.

Com os retornos de Trauco e Marquinhos Gabriel, o técnico Claudio Tencati ganha diversas opções para escalar a equipe: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo (Wilker Ángel), Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Meritão (Marcelo Hermes); Fellipe Mateus, Renato Kayzer (Marquinhos Gabriel), Eder; Felipe Vizeu.

Retrospecto

68 jogos oficiais

19 vitórias do Brusque

18 empates

31 vitórias do Criciúma

76 gols do Brusque

105 gols do Criciúma

Brusque x Criciúma em tempo real

Acompanhe Brusque x Criciúma em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 14h30.

Ingressos

É possível comprar ingressos na secretaria do Brusque, localizada na Arena Brusque, até esta quinta-feira, 28, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h; e também na loja Bruscão Mania, em frente ao estádio Augusto Bauer, das 9h às 18h.

O ingresso no setor visitante é R$ 200. Trata-se de reciprocidade à política de preços exercida pelo Criciúma, que vem cobrando, tradicionalmente, R$ 200 no bilhete às torcidas visitantes no Heriberto Hülse.

Preços

– Arquibancada coberta: R$ 100

– Arquibancada descoberta: R$ 50

– Curva descoberta mandante: R$ 200

– Curva descoberta visitante: R$ 200

Como assistir a Brusque x Criciúma

A partida terá transmissão ao vivo pela MBTV e pela NSC. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

