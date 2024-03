O Brusque está pronto para tentar o terceiro título do Catarinense

É fato que o Brusque não sente mais o fato de jogar fora de casa. Aliás, o time poderá ser campeão catarinense sem fazer nenhum jogo em casa, o que seria algo inédito. E é nessa pegada que o time enfrentará o Criciúma neste sábado, 30, às 16h30, em Itajaí.

É um time que ganhou casca e que não sente o gramado onde joga. Será uma decisão duríssima, sem dúvida. Mas o quadricolor chega a essa final mais preparado que o ano passado. Já o Criciúma vive uma oscilação que preocupa: o time fez jogos ruins contra Hercílio Luz e Barra, precisando dos pênaltis para chegar em mais uma decisão de estadual.

O Brusque não terá Rodolfo Potiguar, um jogador que não iniciou bem o Catarinense mas cresceu junto com o time, sendo melhor em campo por várias vezes. É uma perda importante, mas vejo que o técnico Luizinho Lopes tem o plantel muito na mão.

Além disso, teve uma semana cheia para testar formações e encontrar a equação ideal para tentar levar para o jogo de volta uma vantagem. Bom lembrar que o Tigre fez dois jogos em Itajaí neste ano e perdeu os dois.

A vaga na decisão representa a ida para mais uma Copa do Brasil no ano que vem, e isso já é um prêmio pela recuperação no campeonato. O time vive um momento de muita energia positiva e com a motivação lá em cima. Acredito que o time vá colocar o coração em campo para tentar o tricampeonato contra um adversário de Série A. O Brusque está pronto para tentar o caneco.

Vôlei

O time do Abel Moda Vôlei joga hoje a primeira oportunidade de retornar para a Superliga A de voleibol feminino. Basta vencer o Recife Vôlei nesta quinta-feira, às 16h30, que o time conquista a vaga na final e, em consequência, o acesso. O jogo de ida mostrou que o grupo brusquense está bem preparado para isso. Venceu o time pernambucano por 3 sets a zero tendo dificuldade maior apenas no terceiro set. Chama atenção o bom público que foi na Arena Brusque na segunda-feira, mesmo com um horário desfavorável.

Quadra

Aliás, o pessoal do vôlei tem que encarar outro perrengue na preparação para seus jogos da Superliga: por causa da participação do Brusque Basquete no Campeonato da CBB, é necessário retirar o tapete do vôlei e recolocar antes de cada jogo, em uma operação que não é nada rápida. Não raro o pessoal do clube ficou até de madrugada lá preparando o piso.

Estádio

O Brusque fez um baita negócio com o Marcílio Dias para alugar o estádio Dr. Hercílio Luz para a final do Catarinense amanhã. O valor acordado foi de R$ 50 mil, sendo que a renda do bar será toda do Marinheiro. O valor pode até assustar, mas o presidente Danilo Rezini afirmou que o Marcílio ficou encarregado em arcar com todas as despesas da operação do jogo, o que dá mais ou menos 15 mil reais. No fim, o aluguel saiu por um bom preço.

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque: