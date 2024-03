Representante da Casa Civil do estado ouve demandas de Brusque em reunião na prefeitura

O assessor especial da Secretaria de Estado da Casa Civil, Lucas Dias, esteve na Prefeitura de Brusque na tarde desta quarta-feira, 27. Na ocasião, ele ouviu demandas do município em encontro que reuniu o prefeito André Vechi (PL); o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL); e o diretor-geral de gabinete e presidente do PL de Brusque, Aldinei de Souza, o Nei.

As demandas repassadas a Lucas Dias, porém, não foram detalhadas. A reunião teve o intuito de estreitar a ligação da prefeitura com o governo do estado. André Vechi e o governador Jorginho Mello (PL) são do mesmo partido e têm uma boa relação. O prefeito destacou a presença do representante em Brusque.

“O Lucas vem [a Brusque] representando o governador Jorginho Mello. Isso mostra que o governo do estado está atento às nossas demandas. Tivemos a oportunidade de apresentar a ele as necessidades de Brusque que carecem de atenção. Ele se colocou à disposição do município para auxiliar na intermediação dessas demandas”, afirma Vechi.

