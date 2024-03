Após notificação do Procon, Brusque e Criciúma vão distribuir água nos jogos da final do Catarinense

Após uma notificação do Procon Estadual, os torcedores que forem assistir Brusque x Criciúma, às 16h30 deste sábado, 30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, irão receber copos de água gratuita durante o jogo.

Uma reunião foi realizada nesta quarta-feira, 27, com o representante da Federação Catarinense de Futebol de Santa Catarina, Rodrigo Capela, o representante da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, Sandro Barreto, e da Polícia Militar do Estado.

Em um primeiro momento, por não estarem dispostos a ceder a liberação da entrada com garrafas de uso pessoal, a pedido do diretor do Procon Estadual, Roberto Salum, a reunião contou com a interdição, via telefone, do responsável jurídico da Senacon, Frederico Moesch, que explicou como os estádios maiores, como o Maracanã, por exemplo, estão atuando.

Distribuição de copos lacrados

Após a conversa, atendendo a proposta apresentada pela Federação, em comum acordo com a Polícia Militar, para o jogo do próximo sábado, 30, no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, ainda não será permitida a entrada com garrafas de uso pessoal contendo água potável. Em contrapartida, o clube irá distribuir gratuitamente para os torcedores copos de água lacrados.

A mesma medida vale para o segundo jogo da final, de acordo com o diretor do Procon Estadual, Roberto Salum.

Ainda durante o encontro, ficou decidido que a questão voltará a ser debatida, pois ainda foi proposta a criação de ilhas de água potável à disposição dos torcedores nos estádios, como determina a Portaria da Senacon.

Diminuir riscos da partida

De acordo com Rodrigo Capela, a intenção é que o acordo sirva como medida emergencial para não prejudicar o torcedor e nem colocar em risco as partidas, que estavam sujeitas a interdição por parte do Procon SC.

“Nosso dever é defender o direito do consumidor e isto o faremos da melhor forma que nos cabe. Após as duas partidas, voltaremos a discutir o assunto para encontrar uma solução definida para a questão, copiado o Estádio do Maracanã que, hoje, como foi mencionado pelo jurídico da Senacon, Frederico Moesch, já liberou a entrada com as garrafas”, explica Salum.

