Para os residentes de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que estão planejando seu fim de semana de Páscoa, a previsão do tempo, de um modo geral, se mostra favorável.

Isso se deve à expectativa indicando um baixo risco de chuva, antecipado pelos meteorologistas, válido já a partir desta quinta-feira, 28, se estendendo até o domingo, 31.

Contudo, é essencial manter-se vigilante, particularmente em relação a atividades externas de longa duração, considerando que a previsão não exclui completamente a ocorrência de precipitações isoladas.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou conosco detalhes esclarecedores e abrangentes sobre a síntese mencionada anteriormente.

Todas essas informações estão disponíveis no boletim, gentilmente concedido por ele, o qual será apresentado a seguir.

O tempo nesta quinta-feira

Iniciamos este boletim com informações sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira.

Tanto em Brusque quanto no Vale do Itajaí como um todo, espera-se um dia com predominância de sol entre nuvens, alternando entre momentos mais nublados e outros com menos nuvens.

O risco de chuva é praticamente nulo, com possibilidade apenas de algo muito isolado, mais entre o fim da tarde em direção à noite, caso venha de fato ocorrer.

As temperaturas máximas tendem a alcançar cerca de 30°C, sem ultrapassar significativamente esse valor. As oscilações devem permanecer entre 26°C e 29°C na maioria das cidades.

O tempo no fim de semana

Ao avançarmos com a previsão para o fim de semana de Páscoa, podemos antecipar a manutenção de condições relativamente favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

No entanto, há a ressalva de um possível risco de chuva isolada, entre o decorrer da tarde em direção à noite, com maior risco na Sexta-feira Santa.

Contudo, de um modo geral, a predominância maior deve ser de tempo seco, mas é importante estar ciente dessa possibilidade de umidade pontual.

Quanto às temperaturas, não são esperadas alterações significativas em relação aos últimos dias, mantendo-se no padrão outonal, com possibilidade de leve aquecimento durante a tarde.

Alguns picos de temperatura podem ultrapassar os 30°C, mas isso será mais comum em poucas cidades, enquanto a maioria oscilará entre 27°C e 30°C.

Portanto, de maneira geral, essa é a previsão para o período.

Aqueles que planejam atividades ao ar livre podem aproveitar a maior parte do tempo, mas sempre com cautela, considerando a possibilidade de chuvas isoladas, que fazem parte da previsão.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

