Nesta sexta-feira, 8 de março, não apenas celebramos uma data especial dedicada à mulher, mas também honramos o incrível legado, a força e a resiliência que elas representam em todo o mundo.

É um momento para reconhecer tanto suas conquistas quanto os obstáculos que superaram e continuam a enfrentar diariamente.

É uma celebração da igualdade, do progresso e do potencial infinito que as mulheres então trazem para todos os aspectos da vida.

A mulher centenária de Brusque

Neste Dia Internacional da Mulher, é com imenso orgulho e gratidão que trazemos à luz a história inspiradora de Alayde Zink. Uma brilhante moradora de Brusque, que em abril de 2024, irá completar 102 anos de idade.

Já superando um centenário de vida, Alayde personifica não só a longevidade, mas também a vitalidade e a determinação que permeiam a jornada de muitas mulheres ao longo dos anos.

Apesar de sua idade impressionante, essa mulher de fibra ainda consegue manter uma saúde de ferro e uma mente afiada.

Ela não apenas cuida de suas necessidades pessoais com dignidade e independência, mas também se mantém completamente atualizada, absorvendo as notícias diárias nas páginas do renomado jornal O Município.

Sua dedicação à informação é apenas um reflexo de sua abordagem vigorosa e apaixonada pela vida.

Da infância à sabedoria

Durante uma entrevista exclusiva concedida à nossa coluna, Alayde compartilhou com generosidade suas memórias preciosas de uma juventude marcada por valores sólidos e princípios inabaláveis.

Ela enfatizou a importância do respeito mútuo e da educação, valores que foram cultivados desde cedo em sua família e que continuam a ser fundamentais em sua vida até hoje.

A história de Alayde é mais do que um testemunho da passagem do tempo. É um tributo à força, à sabedoria e à resiliência das mulheres em todas as idades e em todas as circunstâncias.

Ela nos lembra que a verdadeira essência da feminilidade não está na idade, mas sim na coragem, na compaixão e na determinação de enfrentar cada desafio com graça e dignidade.

Neste Dia Internacional da Mulher, honramos não apenas Alayde, mas todas as mulheres extraordinárias que moldaram o mundo com sua presença, sua voz e seu espírito inquebrável.

Que suas histórias inspirem e fortaleçam todos nós a continuarmos lutando por um futuro mais justo, igualitário e inclusivo para as mulheres em todos os lugares.

Fotos que personificam o dia dedicado à mulher

Encerramos esta edição com a exibição de algumas imagens selecionadas do acervo particular da família de Alayde, revelando então, momentos especiais de sua vida.

Essas belas imagens não apenas abrilhantam o Dia Internacional da Mulher, mas também personificam a essência desta data especial.

