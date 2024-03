Em Guabiruba, mencionar o nome da cidade é automaticamente evocar a imagem das encantadoras casas em estilo enxaimel que desafiam o implacável avanço do tempo.

Em diferentes rincões do município, essas estruturas arquitetônicas maravilhosas revelam-se como testemunhas silenciosas da história local.

A casa Schlindwein de Guabiruba

Contudo, dentre todas essas construções, uma se destaca não apenas pela sua beleza, mas também por sua autenticidade e notável estado de conservação.

Estamos nos referindo à residência da família Schlindwein, um verdadeiro tesouro arquitetônico, que ilumina o pitoresco bairro Guabiruba Sul.

E é precisamente essa casa, a qual foi erguida com esmero no final da década de 1940, que vem se tornar a protagonista desta edição especial.

Neste espaço, outrora habitado pelo senhor Arnoldo Schlindwein e sua esposa, dona Alvina, uma família floresceu e prosperou.

No entanto, nos primeiros anos deste novo milênio, o casal patriarca partiu deste mundo, deixando para trás não apenas sua casa, mas também um legado de amor e dedicação que ressoa entre as paredes, contando a história de uma vida plena e repleta de significado.

Visita a esta relíquia de Guabiruba

Com a gentileza dos atuais proprietários, membros da família Schlindwein, nossa coluna teve o privilégio de adentrar ao interior desse santuário do passado.

Sob os sinais desses generosos guardiões do tempo presentes no ambiente, desvelou-se diante de nossos olhos atônitos uma riqueza de relíquias.

Entre os achados notáveis está um rádio venerável, mais antigo que a maioria de nós, com seus respeitáveis 70 anos, que, surpreendentemente, ainda emite o zumbido das ondas radiofônicas.

Henrique Schlindwein, um dos filhos da casa, orgulhosamente o ligou, como se quisesse provar que o tempo não tem poder sobre memórias tão preciosas.

Adornando uma das paredes, um retrato intocado captura o casal patriarcal, Arnoldo e Alvina, em um momento eternizado no tempo.

Ao fundo, no retrato, o bairro Aymoré se desenha, palco de uma animada Festa dos Motoristas, uma tradição que ecoa de um passado distante.

Viagem ao passado de Guabiruba

Os móveis, o fogão a lenha, a cama do casal patriarca, as louças; tudo permanece intacto, como se nos convidasse a um passeio nostálgico pelo passado.

Cada objeto, pois, conta uma história, e ao observá-los, somos transportados para uma época distante, repleta de memórias e significados.

E não podemos deixar de mencionar o encantador quintal, concebido ao estilo germânico, adornado por uma profusão de flores e plantas que embelezam toda a parte externa desta arquitetura antiga.

Um verdadeiro jardim de sonhos que complementa a beleza e o charme deste local histórico.

Este espaço de Guabiruba, onde o passado e o presente se entrelaçam harmoniosamente, é uma cápsula do tempo que nos lembra, com grande ternura, que algumas coisas são verdadeiramente imortais.

O passado de Guabiruba em fotos

Conforme prometido anteriormente, encerramos a pauta de hoje com uma seleção de imagens que revelam os detalhes desta fantástica residência em Guabiruba.

Convidamos você a embarcar nesta viagem no tempo, explorando cada detalhe desta casa que é um verdadeiro tesouro histórico.

Aprecie as imagens e deixe-se envolver pela magia do passado que vive em cada cantinho deste lugar especial.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

