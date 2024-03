Jovem de 19 anos morre após cair do oitavo andar de prédio em Chapecó

Um jovem de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira, 5, após cair do oitavo andar de um prédio em Chapecó, no Oeste catarinense. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a vítima foi socorrida por uma equipe militar com diversos ferimentos no corpo.

Após atendimento inicial, uma equipe do Samu também prestou apoio. Durante o socorro, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram as manobras de ressuscitação, mas não houve sucesso na reanimação do jovem, sendo decretado o óbito.

Segundo informações de trabalhadores que estavam presentes no local, o jovem sofreu uma queda de aproximadamente 24 metros de altura.

A vítima trabalhava na construção do prédio e foi encontrada na varanda do edifício vizinho. O jovem não teve a identidade divulgada.

