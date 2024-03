Prefeitura decreta luto pelo falecimento de Arnoldo Lana, brusquense ex-combatente da Segunda Guerra Mundial

O prefeito de Brusque André Vechi decretou, nesta terça-feira, 5, luto oficial de três dias pelo falecimento de Arnoldo Lana, brusquense ex-combatente da Segunda Guerra Mundial.

No decreto publicado no Diário Oficial dos Municípios, o chefe do Executivo destacou o feito de Lana, bem como a relevante participação brasileira na campanha de Monte Castello, preponderante para a vitória das tropas aliadas e para a derrocada nazifascista em solo italiano.

O exército também homenageou Lana na manhã desta quarta-feira. De acordo com nota divulgada, Arnoldo desempenhou um papel fundamental ao integrar a FEB durante os anos cruciais da Segunda Guerra Mundial.

