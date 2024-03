Escritórios de contabilidade de Brusque passam a ter canal exclusivo de atendimento na prefeitura

O núcleo de Empresas Contábeis da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em conjunto com a Prefeitura de Brusque, decidiram que os escritórios de contabilidade passam a ter um canal de atendimento exclusivo na prefeitura para suas demandas.

Integrantes do núcleo estiveram em reunião, nesta terça-feira, 5, com o prefeito André Vechi (PL), o secretário de Fazenda José Henrique Nascimento e representantes do Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) para discutir e alinhar temas importantes para o trabalho da categoria.

Demandas discutidas

Na pauta do encontro foi discutida a implantação de um ramal exclusivo na prefeitura para atender as urgências de escritórios de contabilidade, o atraso no cadastro de empresas novas no sistema e na análise de consultas de viabilidade, além de outros assuntos importantes para o setor. As demandas já haviam sido encaminhadas à prefeitura através de ofício, no mês de dezembro de 2023.

A coordenadora do núcleo de Empresas Contábeis, Cristina Zuqui de Souza, avaliou o encontro como positivo e destacou a resolução da principal reivindicação do grupo: um canal de atendimento exclusivo na prefeitura para os escritórios de contabilidade. “A reunião foi além das nossas expectativas. O prefeito e o secretário se prontificaram a resolver essa que é uma das questões que mais dificulta o nosso trabalho”, comentou.

No encontro, o secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento, informou que a partir desta quarta-feira, 6, os contadores que tiverem alguma demanda urgente para resolver no setor de Tributação da prefeitura, poderão entrar em contato direto pelo ramal 2047, que haverá um servidor disponível para fazer o atendimento ao contador.

“Já saímos com isso resolvido, e agora temos um ramal exclusivo, em que os contadores de Brusque poderão ter acesso ao setor de tributação de forma muito mais rápida”, comemora Cristina.

De acordo com ela, esse é o principal objetivo do Núcleo, a união em busca de soluções que beneficiem todo o setor. “Todas as vezes que unimos forças, que o núcleo levantou alguma situação com a prefeitura ou qualquer outro órgão, temos nossa demanda resolvida por conta dessa força que encontramos dentro do núcleo da Acibr. Esse é o nosso papel mais importante”, completa Cristina.

Desburocratização

Ao longo do encontro, o prefeito André Vechi também destacou a importância do diálogo e da prefeitura estar aberta a sugestões na busca para melhorar o atendimento à população. Ele afirma que a gestão tem atuado no sentido de desburocratizar os processos e a legislação, para que o contribuinte, seja ele pessoa física, ou empresas, como no caso dos escritórios de contabilidade, possam ter acesso mais fácil e rápido a todos os trâmites necessários.

“Esse processo passa pela discussão com quem está do outro lado. Temos que ouvir o usuário do serviço público para entender quais as dores, quais sugestões eles têm para poder melhorar esse processo. É muito importante para entender os gargalos e ouvir sugestões de melhorias, como tivemos na reunião de hoje”, pontua.

Plano Diretor

O grupo também já deixou uma reunião pré-agendada para o próximo dia 26 de março, às 8h, para que membros do Ibplan possam apresentar os pontos que mais interessam à categoria no projeto de revisão do Plano Diretor, que deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores em breve.

“Teremos mudanças nos códigos de zoneamento, que vão determinar quais locais da cidade podem ser abertos certos tipos de empresas, então saímos com o compromisso da prefeitura de discutir com os contadores essa situação. Será uma oportunidade de demonstrar a nossa visão, o que será muito importante para a nossa classe e para os contribuintes em geral”, acrescenta a coordenadora do Núcleo.

Além dela, estiveram presentes os integrantes do Núcleo Janieli Klabunde e Alex Maçaneiro.

