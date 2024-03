Motociclista morre após acidente com ônibus em Blumenau

Um motociclista de 39 anos morreu após se envolver em um acidente com um ônibus na noite desta terça-feira, 5, em Blumenau. A colisão aconteceu por volta de 19h30 na rua Dr. Pedro Zimmermann, a SC-108, na altura do bairro Itoupava Central.

O acidente envolveu um ônibus Marcopollo, que era conduzido por um homem de 44 anos, que não se feriu, e uma motocicleta XRE 190, que era pilotada pelo homem que morreu.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motocicleta transitava sentido Massaranduba a Blumenau. No km 72,050, acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o ônibus, que vinha no sentido oposto.

O motociclista foi encontrado pelos bombeiros já sem sinais vitais e com politraumatismo. A equipe do Samu constatou o óbito após chegada ao local.

